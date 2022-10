Miliony na účtu

Plní se i jeho transparentní účet, kde je nyní patnáct milionů korun. „Máme 24 významných dárců. Nedávno se přidal například Nšan Avetisjan, majitel rodinné firmy Marlenka, nebo David Folprecht, zakladatel sítě Hotely Mariánské Lázně. Menší částkou nám přispěly přes dvě stovky dárců,“ uvedl.

Petr Pavel: Největším soupeřem je pro mě populismus

Petr Pavel objíždí republiku, tento týden má několik zastávek ve Středočeském kraji. S lidmi probírá různá témata, ale nejčastěji se baví o energetické krizi, vysokých částkách na složenkách a pomoci státu. Jeho odborný poradní tým, v jehož čele stojí bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma, bude pravidelně vydávat Krizový kompas, který lidem pomůže zorientovat se v těžké době.

Podpora od koalice Spolu?

Petr Pavel oslovuje občany napřímo, svou kandidaturu neopírá o žádnou politickou stranu. Premiér Petr Fiala ve třetí online debatě Deníku ovšem připustil, že koalice Spolu by mohla vyjádřit podporu jednomu z hradních adeptů z trojice Petr Pavel, Danuše Nerudová a Pavel Fischer. Bude o to stát?

„Hovořil jsem s předsedy stran Spolu v červnu a domluvil se s nimi, že kdyby se rozhodli mě podpořit, přivítám to. Zároveň bych je požádal, aby mě nejmenovali jako svého kandidáta, neboť chci zůstat nezávislý, což nevylučuje přijetí podpory některých politických stran,“ sdělil Petr Pavel Deníku.

Na doplňující dotaz, od koho by ji odmítl, odpověděl: „Od těch, které považuji za nositele populismu, nebo mají blízko k extrémním názorům. Konkrétně to jsou SPD, Trikolóra, ANO, komunisté. To jsou ovšem strany, které by mě určitě nepodpořily.