Funkce obhájili s vysokou podporou i další členové vedení občanských demokratů Zbyněk Stanjura, Martin Kupka a Alexandr Vondra a Martin Baxa. Místo řadového předsedy uvolněné předsedou Senátu Milošem Vystrčilem získal pražský zastupitel Zdeněk Zajíček. Jiný kandidát nominace do vedení nepřijal. Vystrčil loni v prosinci oznámil, že nebude obhajovat funkci.

Podle Fialy by letos po volbách, pokud to výsledky ODS dovolí, měl Vystrčil znovu zaujmout místo v čele Senátu.

Fiala bezprostředně po volbě poděkoval. "Je to nesmírně silný mandát pro to, abychom mohli uskutečňovat všechny nezbytné kroky, o kterých jsme mluvil," řekl. "Budu se snažit o to, aby příští volební kongres ODS za dva roky probíhal tak, že Občanská demokratická strana bude ve stejné kondici a ve stejné náladě, jako je dneska," řekl delegátům a sklidil potlesk.

Vláda se chce energeticky osamostatnit od Ruska. Představí pětiletý projekt

Fiala, kterého dnes přišli na kongres podpořit šéfové vládních koaličních stran, v kandidátském projevu uvedl, že hlavními úkoly do prvních dvou let bude zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny, aktivita v zahraniční politice či změna energetiky. Vláda také musí udržet sociální smír a vyhrát souboj s extremisty a populisty.

Staronový předseda ODS na sjezdu oznámil, že vláda chce v nejbližších týdnech představit komplexní pětiletý projekt na zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Napravit má podle něj léta neřešenou závislost na fosilních palivech z Ruska a v horizontu pěti let republiku úplně vyvléci z ruské energetické smyčky. Šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová uvedla, že Česko se musí odstřihnout od ruského plynu a ropy co nejdřív. "Abychom se odstřihli od diktátora, který vraždí a plundruje," řekla.

Za podporu Fialovi poděkoval osobním vystoupením na kongresu velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis. Česko je podle něj lídrem dodávek pomoci na Ukrajinu, tahounem zpřísnění sankcí a místem fenomenální solidarity. Podobně jako řada dalších řečníků zmínil nedávnou cestu Fialy do Kyjeva ostřelovaného ruskými vojáky. "Vrátil do české politiky od doby (prezidenta) Havla poprvé závan státnickosti a za to mu patří poděkování," uvedl na premiérovu adresu předseda STAN Vít Rakušan.

Návrat k pravicovému programu

Politolog, někdejší rektor Masarykovy univerzity a exministr školství Fiala je čtvrtým předsedou ODS i čtvrtým premiérem za tuto stranu. Kandidaturu na předsedu ODS ohlásil poprvé v prosinci 2013, ačkoli byl tehdy členem ODS teprve krátce, podle svých slov ale s občanskými demokraty ideově spolupracoval od první poloviny 90. let.

Záchranu strany, jež ve volbách v roce 2013 dosáhla nejhoršího výsledku v historii - byla tehdy pátá, hlasovalo pro ni 7,72 procenta voličů - viděl Fiala v návratu k pravicovému programu. V roce 2017 strana pod jeho vedením skončila ve sněmovních volbách druhá se ziskem 11,32 procenta. Loni koalice Spolu, jejíž byl lídr, získala 27,79 procenta, a těsně tak porazila hnutí ANO, které skončilo druhé s 27,12 procenta.

Komu se nelení, tomu se modrá aneb ODS na vlně

Fiala v nominačním projevu řekl, že před osmi lety přebíral ODS tzv. na pomezí života a smrti. "Dnes je opět v čele vlády a tvoří hlavní sílu v obou komorách Parlamentu," řekl. Působí to podle něj jako triumf, ale není to tak. "Stojíme těsně pod vrcholem, na vysokém útesu. Krajina je nepřehledná a rozeklaná. A všude kolem nás jsou strmé srázy a hluboké rokle. Až když tuto situaci se ctí zvládneme, pak si budeme moci říci, že jsme stanuli na vrcholu," konstatoval.

Hledání kandidáta do prezidentských voleb

Zatímco k podzimním obecním a senátním volbám se občanští demokraté na kongresu vyslovovali v jednacím sále, většinou jen v kuloárech zaznívala slova o volbách prezidentských. Podle Vystrčila by měli občanští demokraté vzít zvolení prezidenta, který by se za dva roky zúčastnil kongresu ODS, jako výzvu.

Hlasování o nástupci Miloše Zemana se uskuteční počátkem příštího roku, vybrat společného kandidáta koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) či všech vládních stran podle Fialy ještě potrvá. Je to záležitost několika měsíců, řekl Fiala novinářům poté, co ho dnešní kongres potvrdil v čele strany. "Kandidát musí dozrát. Ještě není léto, tak ještě nikdo nedozrává. Ještě chvilku počkejme, pak určitě s dobrým kandidátem vystoupíme," řekl.

Prezident Zeman milostí Balákovi zpochybnil sám sebe, říká senátor Tomáš Fiala

Lídři dalších vládních stran při příchodu na jednání připouštěli, že o společném kandidátovi debatují, jak se jejich uskupení zavázala v koaliční dohodě. Nový prezident by měl podle Fialy být osobností, na kterou se mohou občané spolehnout, platí podle něj, že kandidát může být stranickou nominací i nestranickou silnou osobností.