Co platí od pátku 9. října (na dva týdny):

* Zavřeny jsou posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

* Zavřeny jsou zoologické zahrady.

* Zavřeny jsou herny, casina.

* Zavřeny jsou zájmové kroužky pro děti.

* Restaurace, bary a diskotéky mohou mít otevřeno pouze od 6:00 do 20:00. U stolu mohou sedět maximálně čtyři osoby.

* Do obchodů, obchodních centrer a podniků se může vstoupit pouze ve dvou.

Co platí od pondělí 12. října (na dva týdny):

* Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, hvězdárny, veletrhy apod.

* Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže.

* Bohuslužeb se může účastnit jen 10 lidí.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Jak se budou nová omezení týkat kulturních akcí?

Od půlnoci na pondělí na 14 dní prakticky skončí kulturní život v zemi. Po zákazu koncertů vláda nařídila také uzavřít všechna divadla a kina. Vzhledem k tomu, že ve vnitřních prostorech bude smět být najednou jen nanejvýš deset lidí, zřejmě bude možné v takto malém počtu navštěvovat snad jen výstavy či muzea.

Kde dále se tento zákaz rovněž projeví?

Od pátku zůstanou zavřené také zoologické zahrady, od pondělí se může účastnit bohoslužby jen deset lidí. Různé taneční a spolkové akce, jichž by se ve vnitřních prostorách účastnilo více než deset a venku přes dvacet lidí, nejsou povoleny. Smůlu bude mít i ten, kdo by se chtěl účastnit poutí, kongresů či veletrhů. Omezení účasti se budou týkat rovněž svateb a pohřbů i následných hostin, na ně může přijít nanejvýš 30 lidí.

Bude možné chodit do restaurací?

Ani zde se návštěvníci nevyhnou dalším restrikcím. Restaurace, bary, diskotéky a kluby budou muset zavřít již v osm hodin večer, poté si z nich budou lidé moci nakupovat jídlo a pití jen přes okénko. Toto opatření navíc vstoupí v platnost již v pátek. Nově zde všude bude navíc zakázána produkce živé hudby i tanec. U jednoho stolu budou smět sedět nanejvýš čtyři lidé. Ještě více se omezení dotknou občerstvovacích zařízení v nákupních centrech, tam ke stolku mohou zasednout nanejvýš dva strávníci. Aby se rychle najedli a zbytečně se tam nezdržovali, nechá jim vláda vypnout wi-fi.

V kolika lidech budu moci vstupovat do nákupních center?

Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.





ŠKOLY

Mohou příští dva týdny chodit děti do školy?

Jak které. Vysokoškoláci budou muset zůstat doma. Výjimkou budou studenti medicíny, zubního lékařství či farmacie. Ti budou smět navštěvovat praxe. Školní budovy zůstanou zapovězené také středoškolákům.

A co žáci základních škol?

Žáci druhého stupně budou rozděleni do dvou skupin. Polovina tříd bude vždy jeden týden docházet do školy, druhý týden se děti budou učit z domova. Takto se prostřídají a omezí se vzájemné setkávání dětí.

Bude omezena výuka také na dalších druzích škol?

Ano. S výjimkou individuální výuky bude na dva týdny zakázán provoz základních uměleckých a jazykových škol. Úplný zákaz postihne rovněž střediska volného času a školní kluby.

Mají ministři pro děti také nějakou dobrou zprávu?

Určitě je potěší, že si o dva dny prodlouží volné dny na konci října. Před státním svátkem 28. října a k následujícím dvěma dnům podzimních prázdnin dostanou volno také 26. a 27. října. Učit se tak nebudou muset celý poslední říjnový týden.

SPORT

Jak se vládní opatření dotknou sportu?

Ovlivní profesionální i volnočasové aktivity. Od pondělí 12. října se veškeré sportovní aktivity ve vnitřním prostředí ruší. To platí po dobu dvou týdnů.

Budou se moci odehrávat venkovní sportovní aktivity?

Ano, venkovní sportovní aktivity mohou probíhat, ovšem pouze do počtu dvaceti osob.

Budu si moci zajít do posilovny či bazénu?

Nikoliv, některá vnitřní sportoviště budou uzavřena dokonce už od dnešní půlnoci. Platí to například pro posilovny, bazény či koupaliště.

Jak to bude s fotbalovou či hokejovou ligou?

V nadcházejících dvou týdnech se nebude hrát ani hokejová, ani fotbalová liga. Nepoběží ani žádné další organizované sportovní soutěže v zemi.

Dotkne se opatření českých týmů hrajících evropské pohárové soutěže?

Mezistátní utkání dostanou speciální výjimku. Utkání Evropské ligy, ve které se představí pražské týmy Slavia a Sparta a liberecký Slovan, se budou moci hrát, ovšem bez účasti diváků a ve speciálním režimu.

DALŠÍ OPATŘENÍ

S jakými dalšími omezeními je třeba pro následující dva týdny počítat?

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu rovněž omezila činnost úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou jen dva dny v týdnu a pět hodin denně. Až na malé přesně určené výjimky také zakázala návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.