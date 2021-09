Prezidenta Zemana převezli do nemocnice, hospitalizovaný je i Klaus

Prezident Miloš Zeman byl dnes převezen do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Hospitalizaci ČTK potvrdila mluvčí ÚVN Jitka Zinke. Bližší informace s odkazem na zákon neuvedla. Pobyt prezidenta v nemocnici nijak nezdůvodnil ani Pražský hrad. Na hospitalizaci upozornil serverNovinky.cz, který zveřejnil video příjezdu prezidentské kolony do ÚVN a prezidenta, který z vozíku novinářům zamával. Do ÚVN dnes přijel i Zemanův předchůdce Václav Klaus, lékaře podle svého mluvčího vyhledal kvůli vysokému tlaku.

Prezident Miloš Zeman | Foto: Deník / Hynek Dlouhý