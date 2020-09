Prezidenta Miloše Zemana odvezla dnes sanitka z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v pražských Střešovicích do domácího ošetřování. Podrobil se v ÚVN operaci paže, kterou si v úterý zlomil při pádu. Podle mluvčí nemocnice Jitky Zinke se zotavuje bez komplikací a léčen bude nyní ambulantně. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že prezident bude nyní pobývat v Lánech, kde ho čeká domácí rekonvalescenční péče.

Prezident Miloš Zeman opustil 29. srpna 2020 v sanitce Ústřední vojenskou nemocnici v Praze, kde se podrobil operaci zlomené paže | Foto: ČTK / ČTK

Zeman si podle zástupců Pražského hradu zranění způsobil pádem poté, co se po sledování večerních zpráv v televizi rozhodl jít bez hole a bez pomoci ochranky. Už delší dobu trpí polyfunkční neuropatii, což bývá neurologická komplikace při cukrovce, kvůli které hůře cítí nohy. Převezen byl do ÚVN, kde mu lékaři operovali pravou paži. Implantovali mu do ní titanový šroub.