Organizátory některých plesů zastihla loni koronavirová pandemie ještě před samotným termínem konání plesu. Velký výroční bál, který měl proběhnout na sklonku plesové sezony na počest oslav 110 let existence Městského divadla v Pardubicích ale nový termín mít nebude. „Ples se měl uskutečnit 20. března. Náhradní termín na letošní rok jsme neplánovali, neboť se jednalo o jednorázovou akci,“ uvedl mluvčí Východočeského divadla Pardubice Radek Smetana. Dodal také, že pořádání takové společenské akce o prázdninách, kdy všechna opatření opadla, nedávalo smysl.

Plánování takovýchto společenských akcí vyžaduje dlouhodobou přípravu. Proto pořadatelé plesy plánovali i přes to, že situace vypadala od podzimu nejistě. „Tradiční hasičský ples se loni uskutečnil bez omezení, letošní ročník byl naplánován na polovinu února. Samozřejmě přemýšlíme nad adekvátní náhradou, ale plesová sezona končí v březnu a za současných epidemických podmínek je nereálné ples uspořádat,“ řekl starosta Sboru dobrovolných hasičů Svítkov – Popkovice Jiří Chmelík.

Náhradní termín už má například Charitní ples pořádaný Oblastní charitou Pardubice. Místo ledna je v plánu ples netradičně uspořádat v druhé polovině května. „Květnový termín je znouzectnost, ples jsme ale rozhodnuti určitě uskutečnit - samozřejmě v době, kdy to bude bezpečné,“ poznamenal mluvčí Oblastní charity Pardubice Jan Lohynský.

Vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci se tak plesy v letošní plesové sezoně určitě neodehrají. Právě to přinese pořadatelům do budoucna značné finanční ztráty. „Ples je hrazen z vybraného vstupného. To nám pokryje i prvotní náklady na přípravu plesu, které jsou v přípravné fázi hrazeny z financí sboru. Neuskutečnění plesu tak bude mít jistý dopad na hospodaření sboru v letošním roce,“ popsal Chmelík.

V jiných případech ale není ušlý zisk tím, co organizátory trápí nejvíce. „Tato benefiční akce je především milým setkáváním dobrých lidí kolem pardubické Charity, ať už to jsou dobrovolníci, zaměstnanci, podporovatelé a dárci, rodiny klientů, politici nebo farníci. Proto máme motivaci ples uskutečnit, i přes všechny překážky,“ řekl Lohynský.