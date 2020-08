Integrace do společnosti: Stát bude učit cizince, že domácí násilí je špatné

Vítejte v České republice. Tak zní název krátkého filmu, který bude od příštího roku zahajovat adaptačně-integrační kurzy pro cizince přijíždějící žít do naší země. V nich se mají poučit o zvycích, češtině, ale také problematice domácího násilí. Předpokládá to návrh vyhlášky, kterou poslalo ministerstvo vnitra do připomínkového řízení.

Domácí násilí. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock