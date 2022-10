Hovězí výrazně zdražuje, lidé si ho odpírají. Před náhražkami ale řezníci varují

V září meziročně zdražilo také maso o 23,6 procenta nebo mléko, sýry a vejce o 25,8 procenta, což také představovalo zrychlení růstu cen ve srovnání se srpnem. Například cena mouky se zvýšila o 61 procent a ceny polotučného trvanlivého mléka a másla o více než polovinu.

Naopak zpomalení meziročního cenového růstu nastalo v září především v dopravě, kde byly ceny pohonných hmot a olejů meziročně vyšší o 22,7 procenta, zatímco v srpnu růst činil 28,3 procenta. Ceny aut stouply o 15,6 procenta.

Analytici: Inflace se blíží vrcholu

Zářijové zdražování je o 2,4 procentního bodu nižší, než očekávala ČNB ve své srpnové prognóze. Nejvýrazněji se na odchylce zářijové meziroční inflace od prognózy stejně jako v předchozích měsících podílely ceny potravin, v menší míře pak jádrová inflace, ceny pohonných hmot a regulované ceny, uvedl ředitel sekce měnové ČNB Petr Král.

Podle Krále data ukazují, že se inflace blíží vrcholu, který bude na nižší úrovni, než ČNB předpokládala. Cenový růst bude podle něj dále tlumit pokles kupní síly domácností, projeví se i předchozí zpřísnění měnové politiky. V příštím roce by měl pokles inflace zesílit a v první polovině roku 2024 by se měla dostat do blízkosti dvouprocentního cíle ČNB, uvedl.

Inflace v ČR v září 2022Zdroj: ČTK

Také analytici míní, že se inflace blíží vrcholu. „Poptávkové inflační tlaky se již vyčerpaly a nyní naopak bude výrazný útlum domácí poptávky inflaci brzdit. Nabídkové faktory jsou už do značné míry do inflace zahrnuté,“ soudí hlavní ekonom Deloitte David Marek. Podle něj ale firmy stále mají vysoká inflační očekávání, což bude komplikovat návrat k nízkým hodnotám inflace.

Vláda schválila zastropování cen elektřiny a plynu. Bude platit celý příští rok

Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek upozornil, že hlavní inflační riziko pro příští měsíce představují ceny energií. „Jejich inflační potenciál není zcela vyčerpaný, a bude proto tlačit inflaci dál nahoru. S dvoucifernou inflací proto můžeme počítat minimálně až do poloviny příštího roku,“ uvedl.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler míní, že inflace bude v příštích měsících rozkolísaná kvůli vývoji cen energií. Zpomalení tempa růstu cen pod deset procent očekává až v polovině příštího roku. Seidler také předpokládá, že s ohledem na současný vývoj nebude ČNB zvyšovat základní úrokovou sazbu.