Budoucnost evropské energeticky není zelená, ani růžová, ale spíš černá. A rozhodně složitější, než než to vidí mnozí nadšenci pro obnovitelné zdroje, říká v podcastu a prémiovém videopodcastu Deníku Evropa pro Čechy europoslanec za ODS a odborník na energetiku Evžen Tošenovský.

Europoslanec za ODS a odborník na energetiku Evžen Tošenovský | Audio: Luboš Palata, Marcel Moržol

V novém formátu podcastu Evropa pro Čechy, kde vám vedle klasického zvukového podcastu nabízíme i jeho video podobu se podíváme přímo do Štrasburku. V tamním televizním studiu Evropského parlamentu natočil redaktor a zvláštní zpravodaj Deníku ve Štrasburku Marcel Moržol obsáhlý rozhovor s jedním z nejzkušenějších českých europoslanců a politiků vůbec Evženem Tošenovským, europoslancem za Občanskou demokratickou stranu.

Evžen Tošenovský patří k těm českým europoslancům, kteří dokážou po odborné a technické stránce posoudit plány Evropské unie v oblasti Zelené dohody a urychlení boje proti změně klimatu, pro který se už vžil název Fit for 55. To znamená závazek snížení emisí skleníkových plynů v Evropské unii do roku 2030 o 55% v porovnání v rokem 1990. V úterý členské státy potvrdily velký balík prováděcích směrnic k tomuto cíli, směrnic, které před tím schválil Evropský parlament. Dodejme, že někteří čeští europoslanci hlasovali proti.

V energetice se dostáváme do velmi nebezpečné situace, říká Tošenovský

Evžen Tošenovský se v rozhovoru pro Deník nerozpakuje tvrdě kritizovat největší evropskou mocnost Německo, které před pár dny odstavilo z provozu své poslední jaderné elektrárny a několik let předtím zavedlo Evropskou unii do slepé uličky závislosti na dodávkách ruského zemního plynu.

„Německému rozhodnutí předcházel dlouhodobý proces, kdy se napojili na ruský plyn. Německo-ruská spojka Nordstreamu učinila to, že se Evropa stala skoro absolutně závislou na ruském plynu. Sice nás tady Němci školili, jak se musíme odpoutatod Ruska a od fosilních paliv, ale sami činili pravý opak,“ uvádí Tošenovský.

V dalších částech podcastu se zastavíme také u jaderné energetiky v Česku, budoucnosti Moravskoslezského kraje bez těžby uhlí, nebo u toho, jak slibným zdrojem energie je pro příští roky vodík.

O tom a o mnohé dalším je tento díl podcastu Evropy pro Čechy.

