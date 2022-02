Vláda sice přistoupila k adresné pomoci cestou mimořádné dávky a příspěvku na bydlení či garantovaného úvěru pro nejvíce zasažené firmy, to ale nemusí stačit. V aktuální situaci není náplastí ani slibovaný přísnější dohled nad obchodníky s energiemi.

Odborníci z nové platformy Energie není luxusní zboží jsou přesvědčeni, že stát musí být daleko aktivnější, například tlačit na dlouhodobé smlouvy s Gazpromem, odkoupení zásobníků plynu a hlavně na fixaci cen energií.

Stát musí zafixovat ceny energií, říká energetický expert Pavel Janeček

„Česká republika jako jedna z mála evropských zemí nemá limitované ceny. U nás neexistuje záklopka pro jejich raketový růst. Má to obrovský dopad do ekonomiky, protože pokud ceny nejsou předvídatelné, pro výrobce je to velmi obtížná situace,“ řekl Deníku Pavel Janeček, člen platformy a bývalý šéf Pražské plynárenské.

Dodává, že většina zemí, které určují ceny na burzách, má dlouhodobé kontrakty primárně s Gazpromem. To je také jeden z kroků, které experti vládě doporučují udělat. Dalším je odkoupení zásobníků plynu.

Rychlá a účinná ochrana spotřebitele

Drahá energie. Co s tím?Zdroj: DeníkKlíčové ale podle Janečka je rychle a účinně ochránit spotřebitele. „Stát se k průmyslu a domácnostem musí chovat stylem short run, čili zasáhnout okamžitě. Na Slovensku zafixovali ceny energií během několika týdnů, což je výsledek dohody, jíž předcházel soustředěný tlak všech složek státu, který účinně hájil svoje občany a průmysl. Nebál se použít výhrůžky zdaněním zisků elektráren,“ míní Janeček.

Náměty expertní platformy ovšem zatím narážejí na ministerské mlčení. Na její dopis šéf resortu průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dosud nereagoval.