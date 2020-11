Méně viditelné psychické násilí zažilo podle průzkumu Equality in the Czech Republic pro společnost IKEA až 95 procent obětí. Může jít například o situace, kdy muž ženě zakazuje styk s rodinou nebo přáteli, slovně jí vyhrožuje, nepřiměřeně kontroluje její aktivity nebo jí omezuje přístup ke společným penězům.

„Ať uděláte to nebo ono, pořád je to špatně. Musela jsem brát prášky na tlak a pořád žít s pocitem – jdu později, co zase bude dělat. Bude křičet, třískat, nebo rozbíjet věci?“ líčí na stránkách Bílého kruhu bezpečí svůj strach dvaapadesátiletá paní Hana z Ostravy. Po nuceném odchodu domácího tyrana se její zdravotní stav viditelně zlepšil.

„Pro mnoho žen a dětí je nejen v současné době domov nebezpečným místem, ze kterého není snadné uniknout. Proto musíme spojit síly a nabízet rychlou a efektivní pomoc,“ říká Branislava Marvánová Vargová, vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA.

Nedívat se stranou

Právě proto IKEA ve spolupráci s Koalicí NeNa (Ne násilí na ženách) připravila dvouletý projekt, který by měl upozorňovat na různé formy domácího násilí a podporovat veřejnou debatu o tomto fenoménu. Neziskovým organizacím IKEA přispěje částkou 3,8 milionu korun. Kampaň odstartuje 25.listopadu, který je od roku 1999 Mezinárodním dnem proti násilí na ženách.

Domácí brutalita má i finanční dopady. Jak upozorňuje Marvánová Vargová, ročně představuje výdaje ve výši 1,4 miliardy korun, které musí stát vynaložit na policejní zásahy, zdravotní ošetření, terapii či azylové bydlení.