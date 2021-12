"MŮJ PŘÍBĚH - ABSENCE VČASNÉ ÚČINNÉ LÉČBY PLNÍ NAŠE NEMOCNICE, NENECHME SI NAMLUVIT COKOLIV JINÉHO. Milí přátelé, jako kdysi aktivní (12 let praktikující) novinář, jsem vycvičený pracovat striktně s relevantními zdroji. Není to pohodlné, stojí to hodně času ale vždy se mi to vyplatilo a to i nyní. Nespoléhat se na informace z mainstream médií, používat různé zdroje, kritické myšlení a zdravý selský rozum."

To se píše na úvod nepodepsaného textu, který se začal masově šířit na českých sociálních sítích. Jen z facebookového profilu označovaného jako Tomáš Kovalčík, kde se objevil 26. listopadu, dosáhl 3,9 tisíce sdílení.

"Příběh novináře" šíří nejpopulárnější konspiraci

Text pak pokračuje vyprávěním údajně autentické story, která však přitom přesně ilustruje současnou nejpopulárnější teorii všech odpůrců očkování: žádné očkování by nebylo potřeba a nikdo by neskončil na JIP, kdyby někdo nemocným včas při prvních příznacích předepsal ivermektin nebo isoprinosine.

"V sobotu 20.11. kdy jsem začal mít příznaky a antigenním samotestem se u mne potvrdila pozitivita,jsem kontaktoval lékaře, kterému důvěřují a sám si ho zvolil na základě dlouhodobého zájmu o problematiku. (Podotýkám, není to můj prakt.lékař.) Ten mi po sadě velmi adekvátních dotazů obratem doporučil léčbu lékem Ivermectin a Isoprinosine (dávkování adekvátní mé aktuální váze a zdrav.stavu) + výrazně zvýšené dávkování vitamínu D, C a zinku," uvádí autor (jazykově ani stylisticky neupravováno, pozn. red.), jenž má na údajných 12 let novinářské praxe pozoruhodné problémy s českou gramatikou.

"Podotýkám, že tato léčba je dle dlouhodobých studií (zdroje mohu příp.zájemcům dodat) velmi efektivní i jako prevence a okamžitá aplikace léčby při prvních příznacích je vedle dlouhodobé prevence naprosto ZÁSADNÍ !!!." pokračuje text.

V témže příspěvku pak autor popisuje údajný "druhý paralelní příběh, při kterém postupoval dle oficiálního systému".

Deník proti fake news.Zdroj: Deník"Zmíněného lékaře jsem totiž kontaktoval až po té, co jsem se pravě svému prakt. lékaři nedovolal. Dovolal jsem se mu až v pondělí 22.11. v 11:30 dopoledne a od něho, resp. sestry konečně dostal ‚odbornou radu‘‚Běžte na PCR test, dejte si paralen a vypoťte se‘ Když jsem sestře sdělil, že jsem od soboty na základě příznaků a pozitivního samotestu na zmíněné léčbě a jestli by mi mohl tedy můj doktor e-receptem předepsat další Isoprinosine, protože mi už dochází a nechci znovu obtěžovat zmíněného lékaře, když jsem se konečně dovolal tomu svému, bylo mi sděleno, že mi ho předepíše až bude výsledek PCR testu.Ten bylo díky obsazenosti test. center možné absolvovat až ve středu 24.11. v 11:00, výsledek mi na sms od KHS dorazil 25.11. v 18:30. Tzn. že teprve dnes 26.11. ( tj. 7. den od prvních příznaků a pozitivního samotestu) bych volal svému lékaři o milostivé započetí řádné léčby…..DÍKY BOHU, za v úvodu zmíněného lékaře, který má zájem lidi léčit a ne jen evidovat do systému, nebýt jeho, možná bych navýšil statistiku lidi s velkou komplikací hospitalizovaných v nemocnici…" (Opět stylisticky a jazykově neupravováno, pozn. red.)

Závěr, který z celého textu plyne, je jednoznačný: za pacienty na JIP může pouze to, že praktičtí lékaři neléčí covid od prvních projevů choroby ivermektinem a isoprinosinem.

Přednemocniční péče za pomoci ivermektinu?

Stejná idea se objevuje na "Občanské výzvě Zachraňme vánoce", která se rovněž začala masově šířit sociálními sítěmi.

"Kvalitní léčba je dostupná. Žádejte ivermektin nebo Loutol, dále isoprinosine či monoklonární protilátky, spolu se zinkem a vitamínem D3," stojí na zeleně zbarveném letáku, jenž si sdílejí uživatelé Facebooku.

A podobné teorie jsou rozvíjené i v textech, objevujících se nejen na nejznámějších dezinformačních serverech, ale i na osobních blozích a autorských webech.

"Léčba empiricky dávno osvědčenými léky je dosud rovněž tabu," píše se například v textu s titulkem "Soumrak nad covidovou církví", zveřejněném 28. listopadu na webu D-Fens a podepsaném přezdívkou "Terbo".

Odkaz ze slova léky vede právě na zdravotnický přípravek Loutol, jehož účinnou látkou je ivermektin a který se smí v Česku používat jen na lékařský předpis.

Anonymní text na D-Fens dále stejně jako anonymní "novinář" zdůrazňuje "zoufale chybějící" přednemocniční péči: "Z praktického lékaře se stal jakýsi obskurní přítel po telefonu, jenž pro vaši léčbu smrtelného Covidu doporučí maximálně Aspirin nebo Paralen. Nemocnice pak v lepším případě zahlcují vystrašení jedinci, kterým je prd, v horším případě zoufalci, kteří už bojují o život."

Nechybí ani odkazy na děsivé zprávy o vakcínách, například na údajnou "tiskovou konferenci německých patologů a lékařů", kteří prý našli v krvi očkovaných cizí tělesa, nebo na rozhovor Rádia Bohemia s Monikou Waksmundskou, jež "odhaluje", že krev očkovaných se v prostředí in vitro (ve zkumavce) sráží.

Text pak provází ještě odkaz na web Otevři svou mysl, podle nějž studie zveřejněná v odborném časopise Viruses prokazuje, že S-protein neboli spike protein, který produkuje lidské tělo po mRNA vakcíně, "vypíná některé geny zodpovědné za ochranu proti rakovině".

Resumé? Lidé, co se nechávají očkovat, jsou ovce věřící dogmatům, skutečná záchrana spočívá v přednemocniční léčbě ivermektinem hned po zjištění prvních příznaků.

Také D-Fens odkazuje na dezinformace

Článek na webu D-Fens však podobně jako internetové hoaxy čerpá z neprofesionálně provedených prací, odkazuje na dezinformační zdroje a používá údaje velmi zavádějícím způsobem.

Například ona zmiňovaná "tisková konference německých patologů a lékařů" měla údajně proběhnout v "Patologickém ústavu Reutlingen", ale žádný takový ústav nelze vůbec dohledat a rozhodně nemá nic společného s existujícím "Ústavem pro patologii" na německé klinice Reutlingen.

A přestože na ní měli podle dezinformátorů vystoupit "přední soudní a forenzní patologové", část vystupujících neměla s patologií vůbec nic společného (šlo například o "léčitele" Bärbel Ghitallaovou a Axela Bollanda, kteří se oba řadí mezi konspirační teoretiky šířícími videa o grafenu ve vakcínách) a kromě nich na ní vystoupili už jen dva bývalí patologové v důchodu a jeden elektrotechnik.

Ti navíc nebyli schopni svá tvrzení o cizorodých tělesech ve vakcínách vůbec nijak vědecky podložit, což jim vytklo například německé odborné sdružení patologů German Society for Pathology, které se z tohoto důvodu od zmíněné konference ostře distancovalo.

O rozhovoru Moniky Waksmundské s Rádiem Bohemia, na nějž směřoval další odkaz z D-Fens, platí něco podobného.

Proces srážení krve in vitro, na který Waksmundská upozorňuje, jen normálním projevem srážlivosti krve, který je přirozený a tělo jej používá jako obranu při zástavě krvácení. Tento jev vůbec nijak nesouvisí s očkováním, krev se po styku s venkovním prostředím sráží všem zdravým lidem.

Waksmundská neúspěšně kandidovala při posledních parlamentních volbách v Libereckém kraji za Volný blok, založený častým šiřitelem hoaxů a lží Lubomírem Volným.

Vakcíny a DNA? Opět je to trochu jinak

Ani s onou studií v časopise Viruses to není tak, jak web Otevři svou mysl tvrdí. Zatímco tento dezinformační web straší své čtenáře, že "nový ohromující výzkum odhaluje, že vakcinační spike proteiny vstupují do buněčných jader a působí spoušť v mechanismu oprav DNA buněk, přičemž potlačují opravu DNA až o 90 procent", skutečnost je mnohem střízlivější.

Zmiňovaná laboratorní studie sice uvádí, že spike protein viru SARS-CoV-2, způsobujícího nemoc covid-19, může poškodit DNA, ale vůbec nikde netvrdí, že stejné poškození může způsobit spike protein, který si tělo začne vytvářet na základě aplikace mRNA vakcíny.

"Vakcíny proti covid-19 používají upravenou verzi spike proteinu, která funguje odlišně od toho, co je naprogramováno genetickým materiálem viru covid-19," uvádí k tomu agentura pro ověřování faktů PolitiFact. "Studie byla provedena v laboratorním prostředí, což omezuje její relevanci na podmínky skutečného života mimo laboratoř."

Jak to tedy je? Vědci ze dvou švédských univerzit zavedli do izolovaných lidských ledvinových buněk genetický materiál obsahující instrukce k produkci různých proteinů, tvořících virus covid-19, včetně spike proteinu. Poté zkoumali, kde se tyto proteiny v buňce primárně nacházejí, a zkoušeli, zda ovlivňují buněčný systém opravy poškození DNA.

Zjistili přitom, že spike proteiny byly přítomny v buněčném jádru, tedy v té části buňky, která obsahuje DNA. Snížení účinnosti opravy DNA připisovali znemožněnému náboru specifických proteinů zapojených do procesu opravy.

Jejich zjištění se liší od předchozích studií, které zjistily, že spike protein se nachází primárně mimo jádro. Studie zkoumající související koronavir, který způsobuje SARS, také zjistily, že jeho spike protein se nachází v oblastech mimo jádro.

Tři hlavní typy vakcín proti covid-19, jež jsou v současnosti dostupné nebo se testují v USA, zahrnují podle PolitiFact každá zavedení upravených verzí spike proteinu do těla, aby byl imunitní systém připraven rozpoznat vir covid-19 a schopen se mu bránit. Tato modifikovaná verze brání spike proteinu přijmout strukturu, umožňující fúzi s membránami jiných buněk, na rozdíl od spike proteinu kódovaného ve studii ledvinových buněk.

"Nezodpovězené otázky ale zůstávají," uvádí PolitiFact. Švédští vědci provedli studii in vitro, tedy ve zkumavce nebo Petriho misce v kontrolovaném laboratorním prostředí. Studie in vitro nemusí nutně dokazovat, co by se stalo v mnohem složitějším biologickém prostředí lidského těla. Na rozdíl od užších parametrů "zkumavkové studie" je u lidí ve hře více typů buněk, imunitních reakcí a mechanismů opravy DNA.

"Náš verdikt: podle internetových příspěvků tato studie ukazuje, že spike protein, jenž je součástí viru vyvolávajícího covid-19, může způsobit poškození DNA, což vyvolává obavy, zda jsou vakcíny proti covid-19 bezpečné. Studie je však v rozporu se zjištěními z předchozích výzkumů, jež byly také provedeny na izolovaných buňkách v laboratorním prostředí. Dokud nebudou výsledky zopakovány ve studiích na lidech, má to na vakcíny proti covid-19 omezený vliv," uzavírá PolitiFact.

Ne, ivermektin není lékem proti covidu

S doporučováním ivermektinu jako vhodného léku proti covid-19 je pak základní potíž v tom, že žádná schopnost ivermektinu vyléčit covid-19 nebyla dosud prokázána. Naopak, přibývá případů, kdy jeho použití proti této nemoci pacientům uškodilo.

Ačkoli se dezinformátoři opakovaně odvolávají na situaci v Japonsku a v indickém státě Uttarpradéš, kde prý "začali léčit covid ivermektinem a rázem bylo po nákaze", vycházejí ze zavádějících nebo přímo lživých údajů.

Japonsko v rozporu s rozšířenými dezinformacemi nepovolilo ivermektin k léčbě covid-19 a pokračuje v očkování. Ivermektin se sice u lidí i zvířat používá, ale jako antiparazitikum, tedy například proti škrkavkám.

Podobně je tomu i s Uttarpradéší. Tamější vláda loni v srpnu opravdu začala doporučovat proti nákaze covid-19 užívání ivermektinu a ten se jevil při porovnávání epidemiologické situace v Uttarpradéši a jiných indických státech jako účinný, podle vědců ze sdružení Health Feedback však chyběl pro takový závěr dostatek podkladů (Health Feedback je celosvětová síť vědců, kteří ve zdravotnických a lékařských médiích třídí fakta od fikce). Na snížení nákazy se podle nich podílela spíše míra promoření a také očkování.

Proč však lidé při užití ivermektinu pociťovali úlevu? Možnou odpověď nabídl ve své analýze americký psychiatr Scott Alexander (analýza zatím neprošla odborným recenzním řízením).

Alexander si společně s dalšími vědci všiml, že nejlepší výsledky ivermektin proti covidu vykazuje ve státech, které mají největší problém s parazity – ty nejlepší práce dokazující kvalitu jeho léčebných účinků pocházejí z Indie, Kolumbie a Bangladéše, kde tamní obyvatelstvo trpí dlouhodobě obrovským množstvím nemocí, jež parazité způsobují – ať už jde o škrkavky, tasemnice, hlístice nebo roupy. Podle Alexandera má parazitické červy možná až čtvrtina nebo dokonce polovina populace v rozvojových zemích.

Infekce parazity zvyšuje úmrtnost na covid a pravděpodobnost těžkého průběhu této choroby. „Imunitní systém nemůže účinně reagovat na virus, navíc i vakcíny jsou u těchto pacientů méně účinné,“ uvádí Alexander. "To znamená, že lidé, kteří mají parazity, mívají covid horší než lidé zdraví. A protože je ivermektin antiparazitikum, může u takto nakažených lidí opravdu reálně pomoci – tím, že zničí parazita, zvýší pravděpodobnost pacienta na mírnější průběh a přežití."

Ivermektin může i vážně uškodit

Současně to ale znamená, že v zemích, jejichž populace na škrkavky, tasemnice či jiné parazity prakticky netrpí (jako je právě Česko), nemá ivermektin podle této analýzy na covid prakticky žádný účinek.

Může naopak vážně uškodit. Pokud si pacient začne po amatérském určení příznaků nemoci covid-19 sám ordinovat ivermektin, hydroxichlorochin nebo zinek podle návodu z internetových hoaxů, a zanedbá přitom odbornou péči, může se velmi snadno dostat do vážného stavu provázeného například zápalem plic, mrtvicí či selháním ledvin.

Neočkovaný, 65 let, Covid+, týden žere ivermektin a náhle rozsáhlá mrtvice s uzávěrem krkavice. Kdyby se mu to stalo po vakcinaci, už bych četl tisíc postů, že to má po vakcíně. Můžu takhle rovnou napsat, že to má po ivermektinu?…nemůžu, sorry jako — Jiří Chvojka (@JirkaChvojka81) November 23, 2021

Na několik takových případů už upozornili například slovenský infektolog Peter Sabaka, pracovník české Letecké záchranné služby lékař Jiří Chvojka (viz výše) nebo plzeňský lékař Robin Šín.

"Muž, kolem šedesáti let, dosud se léčil pouze pro dnu, proti covid-19 neočkovaný. Již týden od pozitivního antigenního testu, běžné příznaky onemocnění covid-19. Lékaře neinformoval, nekonzultoval svůj stav, užíval svévolně ivermektin. Náhle bezvědomí, volána záchranná služba. Na místě vidím jako první na stole krabičku s koňskou hlavou, kde je ještě zbytek ‚zázračného‘ ivermektinu," popsal Šín jeden takový případ s tím, že pacienta zdravotníci zajistili a převezli do fakultní nemocnice v Plzni s podezřením na cévní mozkovou příhodu.