Nejpomalejší meziroční růst cen obytných nemovitostí v rámci EU naopak zaznamenal Kypr, kde se ceny zvýšily pouze o 1,1 procenta. Za ním následovaly Finsko (4,3 procenta) a Itálie (4,6 procenta).

Mamahotel by rádi vyměnili za soukromí. Kvůli drahotě ale Češi bydlí u rodičů

Eurostat rovněž upozornil, že od roku 2010 se ceny obytných nemovitostí v EU zvýšily o 45 procent. Česká republika v tomto období zaznamenala v rámci EU čtvrtý nejvýraznější růst, ceny se v tuzemsku zvýšily o 121 procent. Rychleji než v ČR rostly ceny v Estonsku, Maďarsku a Lucembursku, plyne z údajů Eurostatu.

Analytici: Nemovitosti zdražuje slabá nabídka

Hlavní příčinou zdražování je podle analytiků dlouhodobě nedostatečná nabídka na trhu. „Stále máme nejpomalejší stavební řízení ze srovnatelných zemí, a jedno z nejpomalejších na světě. Při vysokých českých úrokových sazbách je toto prodlení obzvláště drahé, protože úrok je právě cena času, kterou kupující musí zaplatit za to, že povolovací řízení v Česku tak dlouho trvá,“ popsal analytik společnosti Natland Petr Bartoň.

Dalším faktorem je podle Bartoně pokračující relativně silná poptávka, kterou umocňuje snaha lidí zajistit se proti inflací nákupem něčeho i do budoucna nedostatkového.

Růst cen nemovitostí stále předbíhá samotnou inflaci, upozornil hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. „Vysoká inflace v kombinaci s levnými penězi nejenom podporuje zadlužování se na nákup nemovitostí, ale současně láká investory na realitní trh s vidinou kladného výnosu a zajištění reálné hodnoty peněz,“ řekl Dufek.

Samoživitelky, větší rodiny i seniory trápí chudoba. Dostat se z ní je složité

V budoucnu by ovšem měl podle analytiků prudký růst cen zpomalit nebo se i zastavit. Podle Dufka by k tomu mohla přispět současná bytová výstavba, její přímý vliv však bude hodně záviset na chování velkých zahraničních kupců, kteří mají zájem o větší bytová portfolia. „Zda vykompenzují v době rostoucí nabídky úbytek hypotekářů či nikoliv,“ podotkl Dufek. Podle něj je už alespoň část trhu zralá na korekci cen. „A to zejména v případě secondhandových bytů, jejichž ceny v posledních letech rovněž výrazně narostly,“ dodal Dufek. Připomněl, že ceny starších bytů rostly ve srovnání s novými už pomaleji.

Klesat by postupně měla i poptávka. Ekonom Komerční banky Kevin Tran Nguyen to připisuje hlavně přísnějším parametrům na hypoteční úvěry a vyšším úrokovým sazbám, které na jaře nastavila Česká národní banka. „Mimo jiné vysoká inflace daleko převyšující růst příjmů se negativně odrazí v kupní síle domácností,“ podotkl.