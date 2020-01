Než se však pustíte do výběru dveří, udělejte si jasno, co od nich očekáváte z hlediska jejich funkce. V koupelně budou muset například odolávat vlhkosti, v dětském pokoji zase tlumit hluk a snést i občasné nárazy. U prodejce vyžadujte přesnou informaci o jejich vnitřní struktuře a povrchové úpravě, právě zvuková izolace a odolnost jsou hlavní funkční parametry.

Pokud jde o povrchovou úpravu, základem je dýha, lamino nebo lak. Rozhodně se nevyplatí šetřit na kvalitě vnitřní výplně. Nejvíce rozšířenou je dutinková dřevotříska, která splňuje základní zvukový útlum. V posledních letech se těší rostoucí oblibě i dveře z bezpečnostního vysoce tvrzeného skla.

Co se týče údržby v případě lakovaných nebo laminátových povrchů, většinou postačí je otřít hadříkem navlhčeným ve vlažné vodě s kapkou saponátu. Na dýhované nebo dřevěné povrchy se doporučuje používat pouze mýdlové čističe, a to jen v případě silného znečištění.

Barevný soulad

Z hlediska designu patří k dlouhodobě nejprodávanějším bílé dveře. Perfektně totiž pasují do skandinávsky laděných interiérů, které mají Češi v oblibě. Mohou být lakované, stříkané, dýhované či laminované, v lesku či matu. Protipólem bílé je výrazná barevnost. I ve zdejších interiérech se už objevují sytě žluté nebo třeba modré dveře. Evergreenem je pak spolu s bílou dekor dřeva, v posledních sezonách vévodí hlavně světlejší odstíny.

Spoustu variant nabízí členění pomocí zasklených výřezů a kazet, typu prosklení, ornamentů a dekorů, ornamentálních či mléčných skel. U celoskleněných dveří máte zase možnost pískování nebo gravírování podle individuálních požadavků. Jednou z nejpopulárnějších dekorací jsou pak tenké vodorovné kovové proužky, které dveře opticky dělí na několik částí. Díky tomu vypadají širší, než ve skutečnosti jsou.

Jejich barva by měla ladit zejména s podlahou. Určitý kontrast sice není na škodu, někdy je ovšem těžké trefit se například do stejného odstínu dřeva. V tom případě je vhodnější sladit je s barvou oken či nábytku nebo volit raději zcela neutrální odstín. I tady ale platí známé pravidlo, že světlejší tóny prostor zvětší a odlehčí, tmavší ho naopak zútulní. S barvou dveří souvisí i barva zárubní, pokud se pro ně rozhodnete. Ne vždy je nutné volit shodný odstín, i zde je prostor pro experimenty s různými kontrasty.

Hit dneška

Chcete-li se inspirovat aktuálními trendy, pořiďte si bezfalcové dveře. O co jde? Klasické dveře, jak je známe z většiny domácností, mají falc, který zapadá do zárubně, respektive obložky. Zárubně obložku překrývají, jsou tedy mírně vystouplé. Ve srovnání s tím jsou bezfalcové dveře v jedné rovině s obložkou, jejich hrana je rovná a obložka lícuje s dveřním křídlem. Závěsy jsou skryté v jeho hraně a v zárubni.

Ještě dál jdou dveře se skrytými zárubněmi. Ty jsou z velké části schované ve stěně, takže je obložka pohledově minimalizovaná. Nemají tak viditelnou nosnou konstrukci, což se s oblibou využívá, když dekor stěny pokračuje na dveře. Díky zárubni připravené na napojení překladu můžete dokonce vytvořit dveřní otvor na celou výšku místnosti.

Snaha o jejich maximální optické ukrytí je trendem dneška, proto se objevují dveře s pohledovou vrstvou například ze stěrky nebo z přírodní dýhy, které splývají s obkladem stěny. Velmi oblíbené jsou rovněž potisky přecházející ze stěny na dveře, vyrobené z tvrzeného bezpečnostního skla. I když vypadají křehce, mají asi pětkrát větší mechanickou odolnost v porovnání s běžným sklem.

Je libo posun?

Klasické dveře potěší příznivou cenou, přesto stále více lidí investuje do těch posuvných. Nezabírají místo při otevření a působí elegantně. Křídla lze zasouvat do kapsy ve stěně, ale krásně vypadá i jednoduchý posuv v kovové kolejnici. Jelikož však nemají po obvodu těsnění, hůře zvukově izolují. Proto je nutné s tímto faktorem počítat a umístit je tam, kde to nevadí. Příkladem mohou být šatny, ale také vstupy z chodby do obývacího pokoje či kuchyně. Méně vhodné jsou ložnice nebo dětské pokoje.