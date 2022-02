„Když jsem byl ještě u nároďáku v áčku já, chybělo nám k olympiádě v Pchjongčchangu třicet minut. V půlce zápasu jsme ve Švýcarsku vedli o gól, ale prohráli jsme. Už to, že se holky na olympiádu dostaly, je pro český ženský hokej dle mého názoru megaúspěch,“ uvědomuje si Vojtek.

Hokejistky nezvládly boj o první místo, ve čtvrtfinále narazí na obhájkyně zlata

Hlavně poslední olympijskou kvalifikaci a vstup Češek do turnaje v Pekingu si proto užíval. „Třetí zápas pak nevyšel podle představ, ve čtvrtém měly smůlu. Japonky jsou takové motorové myši. Japonsko dává spoustu peněz do rozvoje ženského hokeje,“ zmínil přerovský odchovanec.

Důkladně zná prakticky kompletní český výběr – od zkušené kapitánky Mills po devatenáctileté Sáru Čajanovou s gólmankou Viktorií Švédovou. Dobře tak ví, jak těžké to Češky proti Spojeným státům budou mít. Zámoří je zkrátka v ženském hokeji o několik levelů jinde.

„V Americe a Kanadě je ženský hokej plnohodnotným sportem. Holčičky tam mají své soutěže, hrají odmalička proti sobě. Mají obrovskou základnu, v tomto jim nesaháme ani po kotníky. Tyto dva týmy jsou jinde než zbytek světa,“ uvědomuje si Martin Vojtek.

Historická blamáž. Hokejisté si uřízli olympijskou ostudu, nestačili na Dánsko

Co by se muselo stát, aby Češky šokovaly giganta? „Zázrak na ledě. Holkám budu fandit, ale reálné to není. To by se musela brankářka Plesarová zbláznit a nedostat gól. Muselo by si všechno sednout a holky by musely odehrát zápas na tisíc procent, ne na sto,“ pousmál se trenér přerovské mládeže a brankářů s přezdívkou „Kokin“.

Ale co? Zázraky se přeci dějí.