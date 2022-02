Dálnice se zastavila, sociální sítě vybuchly. Děvucha Ester sfičela jak cyp

Třetí medaile, třetí zlato. Není divu, že Ester Ledecká nepřivádí do varu jen tuzemské fanoušky, ale fascinuje i svět. Začalo to její nevídanou zlatou sklizní v Pchjongčchangu, pokračuje to i letos v Pekingu. S ohlasy na její další olympijský triumf se okamžitě po závodě roztrhl pytel.

