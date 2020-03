„Ten nejprve rozbil výlohu a poté z ní odcizil zřejmě osm kusů různých kapesních nožů. Jednalo se o motýlky, vystřelovací a klasické zavírací nože různého barevného provedení s dřevěnými i kovovými střenkami,“ uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková. Škoda byla majitelem předběžně vyčíslena na 10 tisíc korun, přesnou výši určí až odborné ohodnocení.

„Okradený před naším příjezdem místo činu uklidil. Naštěstí nebyl tak důsledný a podařilo se nám zajistit několik důležitých stop, které mohou vést k osobě pachatele. Z tohoto důvodu apelujeme na osoby, které by se staly oběťmi jakéhokoliv protiprávního jednání, aby do našeho příjezdu, pokud možno, s ničím na místě činu nemanipulovaly. Svým pohybem nebo úklidem by mohly zničit důležité důkazy pro odhalení pachatele,“ vyzvala veřejnost Lenka Vilímková a dodala, že ve výše uvedeném případě zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření z přečinů krádež a poškození cizí věci.

V případě dopadení hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dva roky.