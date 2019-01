Ústí nad Orlicí – Jednadvacetiletý muž z Vysokého Mýta je podezřelý ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež a přečinů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Toho se měl dopustit dopoledne 5. března na jedné z ústeckých ulic, když vytrhl osmdesátileté ženě kabelku a dal se na útěk. Seniorka na krádež upozornila kolemjdoucí a procházející muž agresivního nenechavce doběhl a tašku mu sebral. Následně byl podezřelý zadržen a eskortován do cely. Žena utrpěla zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici. Prověřováním případu vyšlo najevo, že muž má na svědomí i další majetkovou trestnou činnost. „Policejní komisař podal cestou státního zástupce návrh na vzetí muže do vazby, který soudce Okresního soudu v Ústí nad Orlicí akceptoval, a ten byl eskortován do vazební věznice. Pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na deset let," dodala tisková mluvčí Lenka Vilímková. (vh)