Místo toho, aby si našel poctivou brigádu, tak se podle policie začal v roce 2006 živit prodejem marihuany. Od roku 2010 se pak měl dle spisu na půdě rodinného domku svých rodičů a v přilehlé zahradě sám věnovat pěstování konopí. Za to mu nyní hrozí až dvanáctiletý trest.

Jeho podnikání, které mu dle obžaloby vyneslo stovky tisíc korun, trvalo až do října loňského roku. Podle obžaloby, kterou od pondělí projednává pardubický krajský soud, prodal za 12 let několik kilogramů marihuany. Tu podle dokumentů prodával v okolí svého bydliště, hlavně na hřišti či koupališti, svým kamarádům a známým v podobě „jointů“. Nejenom samotná tráva však měla být předmětem jeho podnikání.

Hašiš a pervitin

Obžaloba totiž také uvádí, že na podzim roku 2018 metodou vymražování kostkami ledu vyrobil nejméně 179 gramů hašiše. Tři roky měl také Jakub H. kupovat a přeprodávat pervitin.

Sám obžalovaný, na kterého v soudní síni čekali zdrcení rodiče, se do ohrádky před soudním tribunálem nepostavil. Jeho advokát jej krátce před začátkem soudu omluvil s tím, že ve vazební věznici v Hradci Králové, kde čeká na svůj další osud, vypukla epidemie a lékař jeho klientovi nedoporučil převoz k prvnímu stání.

Byl jsem zhulený

U soudu tak včera vypovídali „jen“ jeho odběratelé. Těch měl Jakub H. podle obžaloby 26. Jedním z nich měl být i Lubomír N. Ten před soudem působil vylekaně a několikrát jej musela předsedkyně senátu Anna Sobotková upozorňovat na to, že jeho výpověď před soudem se diametrálně liší od toho, co uvedl v přípravném řízení do policejního protokolu. „Bylo to dávno a byl jsem tehdy často zhulený. Ale občas jsem si od Jakuba něco vzal. Nevím však, že by někomu dalšímu drogy prodával,“ vysoukal ze sebe nakonec svědek. Líčení pokračuje i v úterý.

Z obžaloby

V rodinném domě a přilehlé zahradě pěstoval rostliny konopí a vyráběl drogu marihuanu tak, že vždy z 10 až 15 semen různých odrůd předpěstoval v domě, následně vysadil 7 až 8 rostlin na zahradu, pravidelně je zaléval a podle potřeby zastřihával, po dosažení výšky okolo 2-2,5 metru a dopěstování do úplné zralosti je sklízel a sušil v půdních prostorách domu.