Předseda zdejšího senátu Miloslav Ježek ho poslal do věznice s ostrahou na 12 let za to, že se kvůli tíživé finanční situaci rodiny rozhodl zaútočit sekáčkem na maso na svoji o pět let starší manželku. Podle soudních znalců jí uštědřil minimálně deset ran.

Otřesný čin plánoval půl roku

K otřesnému činu došlo letos 15. května v pronajatém bytě v České Skalici na Náchodsku. „Při útoku ženě způsobil mnohočetná sečná poranění hlavy, pronikající do lebky, sečné poranění levého zápěstí a sečné poranění prstů pravé ruky. Bez poskytnutí vysoce specializované léčebné péče ve fakultní nemocnici by došlo ke smrti poškozené,” stojí v rozsudku.

Sám Vasil Kampo u soudu o svém činu vypovídat nechtěl a odkázal se na svá slova v přípravném řízení na policii. Z nich vyplynulo, že chtěl manželku zabít kvůli tíživé finanční situaci, kdy u pěti firem poskytujících finanční půjčky dlužili přes 600 tisíc korun a na splácení pohledávek neměli peníze. „Chtěli jsme vyhlásit osobní bankrot, ale nevyšlo to. Manželce jsem to však neřekl a asi před půl rokem jsem začal přemýšlet nad tím, že by bylo nejlepší, kdybych manželku zabil a sám spáchal sebevraždu. Tím by všechny problémy ustaly,” řekl Kampo. Dodal, že z dluhů už začal magořit. „Přemýšlel jsem o tom, jak to udělám. Napadlo mě, že ji utopím ve vaně, či ji v noci podříznu,” uvedl do policejního protokolu Kampo s tím, že se sice k činu chystal velmi dlouho, ale stále nenacházel odvahu. Spouštěcím mechanismem pro něj byla návštěva hospody jen čtyřiadvacet hodin před činem. „Seděli jsme s manželkou u stolu, když k nám přišel pán z jedné firmy, kde jsme dlužili peníze, s tím, že je chce zaplatit. Poslal jsem ho do patřičných míst a on na mě řval něco v tom smyslu, že mě zabije,” dodal obžalovaný.

Trest Kampo přijal

„Celou noc jsem nad tím přemýšlel a nakonec jsem se rozhodl, že teď nastal ten správný okamžik,” řekl Kampo. Proto v nestřežené chvíli vzal z příborníku sekáček a na manželku zaútočil. „Seděla u televize, to byla ta chvíle. Vzal jsem sekáček a přiblížil jsem se k ní po partyzánsku, tedy zezadu, a několikrát jsem ji praštil. Pak jsme se honili, chtěl jsem ji dodělat. Ona na mě křičela, co to dělám. Pak jsem uviděl, jak z ní stříká krev, a omdlel jsem,” prohlásil Kampo. Dodal, že pak si jen pamatuje, jak mu na rukou policisté zaklapli želízka.

Pro manželku, která k soudu přišla o berlích a ještě s viditelnými zraněními na hlavě, je její manžel jen prachsprostý vrah. „Jeho útok jsem nečekala a do smrti mu neodpustím,” uvedla.

Kampův právní zástupce Jan Lipavský soud žádal, zda by kvůli okolnostem útoku, nešlo jít při udělování trestu pod dolní hranici sazby, která byla 12 let. U předsedy soudu Miloslava Ježka však nepochodil. „Chtěl manželku zavraždit, navíc se na tento čin dlouho připravoval. Jen shodou okolností jeho útok žena přežila. V porovnání s ostatními podobnými případy, se kterými jsem se tu za svoji praxi setkal, se domnívám, že trest je dostačující,” řekl Ježek. Dodal, že Kampovou polehčující okolností je fakt, že doposud nebyl soudně trestán a svoji vinu si uvědomuje. „I z těchto důvodů jsme jej zařadili do mírnějšího typu věznice,” dodal soudce.

Kampo se po vynesení rozsudku několik minut radil se svým právním zástupcem. Po této poradě sdělil soudu: „Trest přijímám a odvolávat se nebudu. Všeho moc lituji.”

Práva na odvolání se vzdala i státní zástupkyně. Proto je včerejší verdikt soudu pravomocný.