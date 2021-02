Osm migrantů se tísnilo v kamionu, který zastavil v Semtíně v Pardubicích. Letos je to v Pardubickém kraji už sedmý odhalený kamion, který přivezl cizince.

Řidič kamionu přijel do pardubického Semtína, v nákladovém prostoru ho ale čekalo překvapení. V kamionu totiž objevil osm cizinců. „Ani jeden z cizinců neutíkal, nikdo nekladl odpor, všichni do jisté míry spolupracovali, problém spočíval v určení věku čtyř z nich. Jelikož neměli platné doklady a někteří tvrdili, že jsou mladší 18 let, došlo na odborné zkoumání věku,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová. Výsledek ale prokázal, že ve skupině se nachází pouze jedno dítě. „Dnes probíhají poslední úkony týkající se tří osob, pět cizinců je už umístěno v záchytném zařízení v Bělé Jezové, eskorta dalších dvou s největší pravděpodobností proběhne do stejného zařízení. Jde-li o dítě mladší 18 let, o jeho další cestě rozhodne po rozhodnutí soudů Orgán sociálně-právní ochrany dětí,“ dodala Maturová.