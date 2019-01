Chrudim - Neobvyklý konec čekal muže podezřelého z vloupání do dvou vozidel i z krádeže Škody Felicie v Chrudimi. Policisté ho dopadli díky tomu, že jeden z obyvatelů Palackého třídy nemohl spát.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/ Jan Vraný

Jak to začalo? „Jeden pán neměl zrovna nejhlubší spánek a v noci uslyšel zvuky z ulice. Když se podíval z okna, uviděl mladíka, který se postupně dostává do tří zaparkovaných vozidel. Neváhal, zavolal policii a to už mladík Škodou Felicia odjížděl. Oznamovatel uvedl směr, kudy jede a operační důstojníci „zalarmovali" nejbližší hlídku k jeho dopadení," uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

Muži zákona auto zahlédli na křižovatce ulic Škroupova a Bohuslava Martinů, kde řidič stál a telefonoval. Policisté přistoupili k automobilu a v souladu se zákonem ho vyzvali, aby vystoupil. Na výzvu údajně zareagoval zařazením „zpátečky" a prudkým couváním. Při stočení volantu došlo k tomu, že vozidlem byl jeden muž z hlídky odhozen přes kapotu na chodník. Naštěstí nebyl zraněn.

„Policisté znovu využili výzvy, na kterou už mladík reagoval tím, že odemkl vozidlo, ale nejspíš neměl v úmyslu vystoupit. Z tohoto důvodu ho policisté za užití donucovacích prostředků z vozidla vytáhli a ihned zajistili," dodala Eva Maturová.

Při zajištění podezřelému vypadla z oděvu plynová pistole. Při ohledání parkoviště, kde byl mladík svědkem události spatřen, policisté zajistili ještě další vozidlo, do kterého se nejspíš podíval. Celkem šlo o dvě vozidla značky Škoda Favorit a rovněž dvě Škody Felicie.

Za popisované jednání byl muž obviněn z násilí proti úřední osobě, krádeže a neoprávněného užívání cizí věci, za což mu v případě prokázání viny hrozí odnětí svobody na dobu čtyř let.