Východní Čechy - Násilníka po měsících skrývání zadržela v úterý zásahová jednotka na pardubickém nádraží.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Nebezpečného násilníka z Hradecka zadrželi policisté zásahové jednotky v Pardubicích na hlavním nádraží. Šlo o muže, který se dopustil surového znásilnění a své oběti navíc opakovaně vyhrožoval. Mimo jiné i tím, že jestli čin oznámí, vykoupe ji v kyselině. K tomu už ale nedojde.



„Hradečtí policisté v úterý 31letého podezřelého muže obvinili ze zvlášť závažného zločinu znásilnění, ze zločinu vydírání a přečinu nebezpečné vyhrožování. Je vinen z toho, že na konci června si počkal na svoji 36letou známou u jejího bytu v Hradci Králové, fyzicky ji napadl a zatáhl do bytu, kde ji surovým způsobem znásilnil,“ popsala mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.



Žena při znásilnění utrpěla kromě psychické újmy mnohačetné pohmožděniny a škrábance po celém těle.



Pachatel po činu zmizel a skrýval se v zahraničí. Ani to mu však nebránilo svou oběť dále terorizovat a přes sociální sítě jí sliboval pomstu v případě, že čin oznámí na policii. , že pokud to nahlásí, pomstí se jí. Patřil k tomu mimo hrozba vykoupáním v kyselině. Pachatel se pravděpodobně inspiroval jiným kriminálním činem.



„Muž se ke znásilnění přiznat odmítl. Přiznal se ale k výhružkám, kdy tvrdil, že nic z toho nemyslel vážně a nikdy by se toho nedopustil,“ dodala Iva Kormošová.



Přemýšlet nad svým jednáním bude mít obviněný dost času. Soud jej obratem poslal do vazby, kde vyčká až do soudního přelíčení, ve kterém mu za jeho skutky hrozí odnětí svobody až na deset let.