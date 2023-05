Vrchní soud potvrdil trest krajského soudu pro vraha z Lanškrouna. Za vraždu třiapadesátileté ženy v Lanškrouně z loňského dubna potvrdil ve středu Vrchní soud v Praze jejímu druhovi Václavu Špačkovi výjimečný trest 23 let vězení. Podle soudu ženu usmrtil zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Rozhodnutí je pravomocné. Sedmašedesátiletý muž z Orlickoústecka se k vraždě přiznal.

Václav Špaček u soudu | Video: Deník/Nikola Remešová

Václav Špaček z Lanškrouna stanul před soudem za to, že vloni v dubnu zabil svoji družku. Počkal si, až půjde spát. Nad ránem si vzal gumové rukavice, pustil televizi a pak svou družku nejdříve udeřil sekáčkem na maso, který si dopředu v bytě schoval. Potom ji pobodal kuchyňským nožem a nakonec ji udusil. Žena se asi dvacet minut bránila.

Podle obžaloby své družce způsobil 14 sečných ran do hlavy, tři do krku a další do horních končetin. Podle obžaloby žena utrpěla mnohonásobná bodná a sečná poranění na hlavě, krku i těle. Žádné z nich nebylo samo o sobě smrtící, žena zemřela kvůli krvácivému šoku. Muž se po činu sám udal policii.

„Podmínky pro uložení výjimečného trestu máme za splněné,“ sdělil ČTK předseda odvolacího senátu Robert Fremr. Soud přihlédl mimo jiné k surovosti činu, žena podle rozsudku umírala nejméně deset minut.

Obžalovaný u soudu v Pardubicích letos v lednu tvrdil, že se rozhodli společně spáchat sebevraždu.

„Dospěli jsme k názoru, že nemáme pro co žít. Byli jsme rozhodnuti ukončit život oba. Ona řekla, že už nechce žít a nechce být,“ tvrdil před soudem obžalovaný Václav Špaček.

U soudu se k činu přiznal a také ho litoval. „Svého činu lituji. Já už tu lítost projevil hned několik málo minut po činu. A projevovat ji budu pořád,“ řekl Špaček. Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové, která navrhovala trest ve výši 25 let nepodmíněně, je ale vyjádřená lítost muže pouhá sebelítost. Od pardubického soudu odešel v lednu s výjimečným trestem 23 let nepodmíněně. Vrchní soud v Praze verdikt jen potvrdil.

Video z loňské eskorty muže do vazby:

Zdroj: Policie ČR