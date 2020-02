/FOTO, VIDEO/ Mladou ženu, která vloni ubila svou matku sekyrou, čeká 15 let ve vězení. Ve čtvrtek o tom rozhodl soud v Pardubicích, jelikož podle soudců žena jednala zvlášť surovým způsobem a s rozmyslem..

Obžalovaná u soudu v Pardubicích | Video: DENÍK/Lada Součková

K vraždě došlo v červenci v rodinném domě v Třebovici na Ústeckorolicku. Dcera svou 68letou matku udeřila poté, co se ženy pohádaly, celkem jí zasadila 13 ran do hlavy, další dvě do oblasti rukou. Poté si došla do dřevníku pro provaz a umírající seniorku škrtila. Mrtvé tělo zabalila do přikrývek a několik dní s ním pobývala pod jednou střechou. Když se chystala spáchat sebevraždu, zadržela ji policie.