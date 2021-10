"Policisté z oddělení hlídkové služby Ústí nad Orlicí v úterý 5. října 2021 pronásledovali řidiče, který nereagoval na jejich výzvu k zastavení. Když prováděli hlídkovou činnost v České Třebové, všimli si vozidla značky BMW, které v minulosti již policejní hlídce ujíždělo, a řidič z vozidla tehdy utekl. Tentokrát však skončil v rukách policistů," uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Pronásledovaný ujížděl ulicemi České Třebové několik minut, a to až stokilometrovou rychlostí. Někteří kolemjdoucí museli uskakovat, aby do nich vozidlo nenajelo. Jeho jízda skončila až ve chvíli, kdy nezvládl řízení a v ulici Hýblova v centru města naboural do dvou zaparkovaných vozidel. Ani v té chvíli se ale nechtěl vzdát, vystoupil z auta a dal se na útěk.

"Policista byl ale rychlejší a za použití hrozby namířenou střelnou zbraní a zákonných výzev muže zajistil," líčí policejní mluvčí

Následně bylo všem jasné, proč řidič před hlídkou ujížděl.

"Dvacetiletý muž nebyl vlastníkem řidičského oprávnění, byl na něj vydán příkaz k zatčení a provedený orientační test na jiné návykové látky byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Jediné, co v tu chvíli bylo správně, byl negativní výsledek testu na alkohol," vypočítává Holečková.

Podívejte se na video z policejní honičky:

Zdroj: Youtube

Na základě příkazu k zatčení a následnému rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Orlicí putoval muž do vazební věznice.

Před správním orgánem se však bude zpovídat nejen řidič vozidla, který ujížděl policistům, boural, neuposlechl výzvy a měl pozitivní orientační test na drogy, ale i jeden ze spolujezdců.

"Ten totiž na místě hlídce uvedl, že řidiči půjčil své vozidlo přesto, že věděl, že nemá řidičák," podotkla policejní mluvčí.