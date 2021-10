„Od okamžiku oznámení pohřešování (neděle) do současné doby probíhá rozsáhlá pátrací akce za pomoci vrtulníku Letecké služby policie, dronů, psů a několika desítek hasičů a policistů. V neděli jsme pátrali do nočních hodin, dnes znova od ranních hodin propátráváme oblasti Kozlovského kopce, parku Javorka, Robova kopce, U Floriana a další,“ vysvětlila mluvčí hasičů Markéta Janovská.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.