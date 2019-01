Lanškroun – Orlickoústeckým specialistům zaměřeným na drogovou trestnou činnost se v úterý podařilo odhalit varnu pervitinu a zároveň na místě zadržet čtyřiadvacetiletou ženu z Lanškrouna.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Zadržená se zřejmě dopouštěla drogové kriminality po dobu téměř dvou let. Ještě téhož dne byla na základě příkazu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí provedena domovní prohlídka, při které byly zajištěny medikamenty a laboratorní zařízení, včetně chemických látek určených k nedovolené výrově pervitinu.

Obviněná už je ve vazbě

Vrchní inspektor ve středu zahájil proti mladé ženě trestní stíhání pro podezření ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a zároveň cestou státního zástupce podal návrh na vzetí obviněné do vazby. Ve čtvrtek dopoledne soudce návrh akceptoval a žena byla eskortována do vazební věznice.

Za zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psycho- tropními látkami a s jedy hrozí obviněné trest odnětí svobody až na deset let. (lv)