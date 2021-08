Takovou akci, jakou o víkendu zažili orlickoústečtí policisté, bychom jen stěží hledali v kdejakém akčním filmu. V hlavní roli byl řidič Škody Felicie, alkohol a rezavý plot u Albrechtic.

Policisté museli použít varovný výstřel. | Foto: Policie ČR

Pozornost policie upoutala během večera Škoda Felicia, která jela ve směru od Albrechtic k Sázavě. Řidič totiž nejel po silnici, ale polovinou vozidla zasahoval do travnatého porostu. To mohlo poukazovat na špatný zdravotní stav nebo na to, že se řidič před jízdou trochu posilnil. Policisté se proto rozhodli provést kontrolu, v ten moment však začal řidič ujíždět. Jeho snaha o úprk skončila zhruba po kilometru, kdy ho zradila prudká zatáčka a havaroval.