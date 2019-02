„Pachatelem je muž, který pochází ze severních Čech. Bylo proti němu zahájeno trestní stíhání pro loupežnou vraždu ukončenou ve stádiu pokusu,“ sdělila státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Lenka Faltusová.

Dvaadvacetiletý násilník přijel do České Třebové za prací. Od 20. ledna byl zaměstnaný přes agenturu jako lakýrník. Bydlel na ubytovně. V práci ale dlouho nevydržel. Pracovní poměr s ním zaměstnavatel po několika směnách kvůli absencím ukončil den před spácháním trestného činu.

„Neměl práci, z ubytovny byl vyloučen a ocitl se bez prostředků,“ přiblížila Lenka Faltusová.

Podle policie měl obviněný za dobu krátkého pobytu ve městě na svědomí i několik drobných krádeží. „K vlastnímu skutku došlo krátce po poledni. Muž se vracel z ubytovny a v odlehlejší části města procházel kolem řadových garáží, kde si všiml staršího muže,“ přiblížil vedoucí odboru obecné kriminality Krajského policejního ředitelství Milan Šimek.

Počkal až senior zajel s autem do garáže a vešel dovnitř. Pod smyšlenou záminkou, kudy se dostane k jednomu z obchodních domů, muže oslovil. V okamžiku, kdy mu senior ochotně popisoval cestu, jej mladík bez varování udeřil.

„Starší muž mu ránu vrátil, což mladíka zarazilo. Vytáhl z kapsy nůž, kterým seniora opakovaně několikrát bodl do hrudníku a dalších částí těla. Přitom na něj křičel, ať mu vydá peníze, což starší muž z obavy samozřejmě udělal,“ popsal okolnosti napadení plukovník Šimek.

Poté pachatel místo činu opustil. Vrátil se na ubytovnu, kde se převlékl a odešel do města. Krvácející, těžce zraněný senior nasedl do auta a přes půl města dokázal dojet až ke svému bydlišti.

„Zaparkoval na menším parkovišti a tam začal kolabovat. Naštěstí si toho, všimla jedna ze sousedek, která to řekla jeho manželce. Žena zavolala policii a záchranku,“ vylíčil další minuty Milan Šimek.

Bezprostředně po oznámení se po nebezpečném útočníkovi rozběhlo policejní pátrání. Účastnili se ho i dva orlickoústečtí kriminalisté, kterým se pobodaného seniora ještě před letecký transportem do nemocnice podařilo krátce vyslechnout.

„Vyrazili k obchodnímu centru, začali tam pátrat a po chvilce si všimli muže, který odpovídal popisu a choval se podezřele. Protože si nebyli jistí, čím je muž ozbrojen a aby zatýkaní nebylo nebezpečné pro další osoby, které se pohybovaly v obchodním domě, zavolali posily. Společně poté muže zadrželi,“ přiblížil Milan Šimek.

Po prvotním zapírání se mladík k činu přiznal, dovedl policisty na místo, kde odhodil nůž, kterým seniora napadl, a vydal vyšetřovatelům zbytek peněz. Do zadržení stačil utratit jen pár korun.

„Důležité bylo to, že půl hodiny od oznámení a hodinu a půl od spáchání skutku se podařilo muže zadržet. Nemuselo se rozjíždět rozsáhlejší pátrání. Kdyby odjel, tak by to bylo všechno daleko složitější,“ dodal plukovník Šimek.

Dva dny po činu skončil pachatel ve vazbě. „Byl podán návrh na vzetí do vazby, kterému Okresní soud v Ústí nad Orlicí bezezbytku vyhověl. Obviněný se stížnosti vzdal. Rozhodnutí o vazbě je pravomocné,“ doplnila Lenka Faltusová.

Podle státní zástupkyně hrozilo, že by obviněný muž mohl uprchnout a skrývat se nebo dokonce skutek, o který se pokusil, opakovat. Muži hrozí trest odnětí svobody na deset až 15 let, případně výjimečný trest.

Zdravotní stav napadeného osmasedmdesátiletého muže je stabilizovaný a zlepšuje se.

Podle Milana Šimka je napadení v České Třebové aktuálně nejzávažnějším případem násilné trestné činnosti v Pardubickém kraji od začátku roku. Policisté letos řešili už dva případy s podobnou kvalifikací, jednu dokonanou vraždu a pokus vraždy. Oba případy však vyplývaly ze vztahových problémů.

„Tento případ je bez jakéhokoliv vztahu mezi pachatelem a obětí, a o to je závažnější. Tento člověk mohl být nebezpečný komukoliv,“ uzavřel plukovník Šimek.