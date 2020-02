„V uvedený den měl v Ústí nad Orlicí ‚obelstít‘ pod záminkou nákupu míče zaměstnance hotelu, využít chviličky nepozornosti, získat čip a s ním se volně pohybovat uvnitř zařízení. V budově měl nalézt klíče od vozidla Peugeot Boxer, s ním vyjet z garáže a při tom poškodit nosný sloup objektu a garážová vrata,“ popsala jeho jednání mluvčí policie Eva Maturová.

Aniž by měl výčitky svědomí, odjel ve směru na Svitavy, ale i tam udělal chybu, při které se při předjíždění bočně střetl s osobním automobilem Mercedes Benz. „I odtud ujel, auto zaparkoval opodál a jeho další kroky vedly do prodejny, do které se dostal za užití násilí. Jak sám uvedl, prošel několik kanceláří, kde našel fotoaparát, peníze v hotovosti a tablet. Z ‚lupu‘ se dlouho neradoval. Svitavští policisté během chvíle provedeným šetřením zjistili, kdo by obchod mohl mít na svědomí,“ pokračovala Eva Maturová s tím, že podezřelého dokonce zachytily kamery, z nichž bylo patrné, že zamířil na vlakové nádraží, odkud se vydal na Brno.

Daleko neutekl

V Brně už na něj čekali tamní policisté, kterým vzápětí vydal odcizené věci. „Podezřelý se ke všemu přiznal, určitě ví, co bude následovat, neboť za obdobné jednání již byl v minulosti nejednou odsouzen. Poslední trest odnětí svobody vykonal v listopadu 2019. Že po odpykání trestu odnětí svobody zákaz řízení motorových vozidel stále trvá, to moc dobře věděl,“ dodala mluvčí.