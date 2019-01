Hradec Králové – Celkem pět případů bude tento týden rozuzlovat hradecký krajský soud. K těm nejzávažnějším kauzám bude patřit podvod a znásilnění.

Krajský soud v Hradci Králové - ilustrační foto. | Foto: Karolína Dopitová

Hned v pondělí ráno se bude čtveřice Martin Šticha, Zdeněk Jedlička, Petr Blažek a Jana Zychová zpovídat z podvodu. Toho se podle spisu měli dopustit tím, že sjednávali falešné peněžní půjčky.

„Od počátku s žadateli o půjčku jednali ve zřejmém úmyslu požadované půjčky neposkytnout, ale pouze podvodně vylákat odměny a poplatky spojené se zprostředkováním smluv,“ stojí v obžalobě. Ze smluv následně neoprávněně vymáhli sankce plynoucí z porušení smlouvy. „To prováděli tak, že při sepisování žádosti a následně i smlouvy o půjčce naváděli žadatele k uvádění nepravdivých nebo zkreslených údajů o svých majetkových poměrech s odůvodněním jejich nepodstatnosti pro kladné vyřízení půjčky,“ píše se dále ve spisu. Ve skutečnosti si ale takto úmyslně vytvářeli podmínky pro pozdější možnost legálního vypovězení smlouvy o poskytnutí půjčky. Tak docílili nejen propadnutí všech poplatků, ale i možnost k vymáhání sankcí. Tak si čtveřice přišla na několik milionů korun.

Dívku měl znásilnit přímo ve škole

V úterý se před soudní tribunál postaví Radek Panny, který čelí obvinění ze znásilnění. Podle spisu měl Panny na začátku května letošního roku vylákat pod smyšlenou záminkou, že má něco pro jejího otce, přímo ze školy v Náchodě nezletilou školačku.

Tu následeně vylákal do svého bytu ve školní budově, neboť se mu zalíbila a chtěl s ní mít pohlavní styk. „Do bytu ji nakonec násilím vtáhl a, zavedl ji do svého pokoje, kde se ji po chvíli snažil přimět k pohlavnímu styku,“ píše se v obžalobě. To ale dívka odmítla, začala plakat a křičet. „Proto ji zakryl ústa a dovedl ji do obývacího pokoje. Dívka se ale dál bránila.

„Nakonec od původně zamýšleného pohlavního styku s nezletilou upustil, poškozenou vyzval, aby zůstala stát a poté si vysvlékl tepláky a obnažil před ní svůj pohlavní úd, který si začal třít po dobu nejméně dvou až tří minut, až do vyvrcholení, ke kterému došlo na podlahu v kuchyni,“ uvádí spis. Za to si od dívky vzal deset korun a z bytu ji propustil.

(pv)