Na veterinářovu výzvu, aby chovatelé dávali pozor, co se kolem nich děje, už přišla reakce. „Od aleje směr chata Amálka jsme objevili podezřelý igelitový pytlík s okrojkem masa - nejspíš také návnada,“ nahlásila jedna rodina na sociálních sítích a podezřelý balíček přinesla do ordinace.

Zvířata po sežrání návnady začnou zvracet, mají průjmy nebo třes. „Protože charakter intoxikace je velmi akutní, je pravděpodobné, že velká část pacientů se k nám na pracoviště vůbec nedostane. V případě neurotoxických jedů může úmrtí nastat z hodiny na hodinu,“ upozornil veterinář.

Otravami se již zabývá policie. Stejně jako veterinář majitelům psů zejména na Králicku a v okolí Hedeče doporučuje, aby své mazlíčky venčili jen na vodítku, případně s náhubkem a kontrolovali, co venku sežerou. „Obezřetní raději buďte i na svých zahradách tam, kde je možnost, že vám někdo něco hodí přes plot,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie sbírá informace, lidé ji mají nahlásit podezřelé úhyny i nálezy otrávených návnad.

Rána pro chovnou stanici

Bolest, jakou si nelze představit. Takovou zažil Luboš Dobšík z Červené Vody, který přišel o svoji dvouletou fenu bernského salašnického psa Bellu. Byla po krytí, s celou rodinou se těšili, že se začne psát nová kapitola jejich chovné stanice. Feně už nebylo pomoci. Kde k otrávené návnadě přišla a kdo ji podstrčil, bude muset vyšetřit policie. Luboš Dobšík netuší. „Pejska jsme měli víceméně stále pod kontrolou, nedokážu určit lokalitu. Musela to být okamžitá záležitost, takže bych předpokládal, že otrávená návnada ležela buď přímo v místě bydliště nebo v jeho blízkém okolí. Když jsme šli na procházku, drželi jsme ji většinou nakrátko na vodítku, pokud byla na volno, nikdy jsme ji neztratili z dohledu. Byla vychovaná chodit u nohy nebo s námi vedle kočárku,“ řekl chovatel. Nevšiml si, že by Bella něco podezřelého pozřela. Reakce na jed byla děsivá, ráno se vesele přiběhla přivítat, pak přišlo mučivé utrpení a rychlý konec. „Rvalo to srdce,“ vrátil se k děsivým momentům chovatel psa. Pro člověka, který návnady klade a kvůli kterému ztratili člena rodiny, má jasný vzkaz: „Měl by zažít tu bolest, kterou prožíváme my všichni kolem. Pravděpodobně byla březí, těšili jsme se na štěňata, měla být vlajkovou lodí naší chovné stanice.“

Dobšík podal trestní oznámení na neznámého pachatele. „Chci, aby byl viník dopaden a potrestán. Aby se taková situace už nikdy neopakovala, nebyli další mrtví psi. A nejde jen o zvířata, mohlo to sebrat malé dítě,“ nechal se slyšet Dobšík.

Traviči hrozí vězení. „Podezřelé úhyny prověřujeme jako podezření z trestného činu týrání zvířat, za což pachateli může hrozit trest odnětí svobody na tři nebo pět let,“ dodala Janovská.

ROZHOVOR

Když veterinář David Švestka pojal podezření, že se po Králicku pohybuje travič zvířat, varoval chovatele psů a koček na sociálních sítích a na webové stránky své veterinární ordinace umístil návod, jak postupovat v případě, když pes něco podezřelého sežral, má už příznaky otravy, co dělat, když člověk najde návnadu nebo se chce otravě vyhnout. Počet zvířat, která už uhynula, je alarmující.

Kolik zvířat s otravou jste už ve vaší ordinaci ošetřovali?

Mýma rukama už prošlo sedm psů s tím, že zpětně ji přiřazujeme k úmrtí ve zhruba dvaceti případech.

Už se vám podařilo zjistit, co je to za jed?

Podařilo, ale po dohodě s kriminalisty to nebudeme zveřejňovat.

Jak se mají majitelé psů bránit, aby jejich pes nebyl další na řadě?

Jediná šance, co dělat, je důsledná prevence. Ať lidé mají psy neustále na vodítku, ráno ať si zkontrolují výběh psa, než ho vypustí na venčení. V případě, že otravu zjistí, první pomocí je vyvolat zvracení, ale tohle je bohužel jeden z těch jedů z nervové kategorie. Ve chvíli, kdy to ten pes sní a začnou se u něj projevovat první příznaky, což je nervozita, zvracení, únik moči, slinění, poté křeče až kóma, tak není žádná šance ho zachránit. Léčení nikam nevede, na ten jed prostě není antidotum.

Setkal jste se během své praxe s tak rozsáhlým počtem otrav?

Ne, a to je důvod, proč jsme to předali policii a budeme to řešit tímhle způsobem. Běžné otravy zažívá každý veterinář. Když se otráví psi nebo kočky běžnými antikoagulačními rodenticidy, které se používají na hubení hlodavců, to jsou otravy, které mají chronický charakter, trvají několik dní a člověk má poměrně hodně nástrojů, jakým způsobem to zvíře zachránit, a proto bývá úspěšný. Ale ve chvíli, kdy byl použit nervový toxin, kdy od okamžiku pozření návnady může trvat jenom třeba třicet minut, než nastane klinická smrt, tak je to zákeřnost, se kterou se těžko pracuje.

Může to být nebezpečné i pro člověka, třeba dítě, které by návnadu našlo?

To je samozřejmě téma, které se mi honí hlavou hodně. Sám mám čtyři děti. Návnady musí podle mého názoru obsahovat poměrně hodně koncentrované přípravky jedu, tam i manuální manipulace prostou rukou může být dost riziková.

Kdo něco takového může dělat, člověk psychicky narušený, co nenávidí celý svět?

To nechám bez komentáře. Je to také věc, která se mi honí hlavou, ale všechno to jsou jen spekulace.

Znamenala ta situace z posledních týdnů i nějaký vyšší tlak na vaši veterinární ordinaci, třeba zvýšeným počtem telefonátů, návštěv?

Ani ne. Celkem jsme to uchopili správně, dost se snažíme informovat přes internet, který skvěle funguje. Lidé jsou rozumní, nijak se nezvýšil počet klientů, kteří si bezdůvodně myslí, že mají otráveného psa. Žádná panika kolem toho není. Ale lidé jsou z toho samozřejmě rozhořčení a smutní.