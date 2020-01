Středeční jednání trvalo ale pouze krátce. Právní zástupce poškozené rodiny Dušan Dvořák totiž podal hned v úvodu návrh na předání případu kvůli podjatosti Okresnímu soudu V Ústí nad Orlicí. Po krátké pauze oznámila soudkyně Eva Kotalová, že návrh posoudí Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích a rozhodne, zda bude jednání pokračovat ve Svitavách, nebo v Ústí nad Orlicí.

Hrozí až tři roky vězení

V pondělí 3. září roku 2018 se stala na svitavském stadionu tragédie. U dřevěných soch, které zde zůstaly po Memoriálu Aloise Petruse, se pohybovaly děti. Třímetrová socha, která vážila 165 kilogramů, spadla na čtyřletého hocha. Ten svým zraněním na místě podlehl. Z usmrcení z nedbalosti je obviněna Blanka Čuhelová, ředitelka Městského muzea a galerie ve Svitavách. „Obžaloba byla podána na Městské muzeum a galerii ve Svitavách a jeho ředitelku Blanku Čuhelovou. Jedná se o usmrcení z nedbalosti. Fyzické osobě hrozí trest odnětí až do tří let. U právnické osoby hrozí uložení zákazu činnosti, peněžitý trest,“ sdělila státní zastupitelka Karin Šodková.

Ředitelce muzea Blance Čuhelové je celá záležitost líto a podle vlastních slov s tím bude žít celý život.

„Mně je hrozně líto té tragédie, která se stala, já s tím budu žít do konce svého života. Nicméně, tehdy došlo k nešťastné shodě nešťastných událostí. Přijímám svůj díl provinění, ale nedokážu se smířit s tím, že já jsem ten, který za všechno nese zodpovědnost, protože těch lidí, kteří té události mohli zabránit, tam byla řada. Zřejmě jsem mohla zabezpečit prostředí páskou,“ přiznává ředitelka muzea Blanka Čuhelová. Současně ale dodává, že na to nebyla sama, akci organizovalo více lidí. „Akce skončila 1. září a poté sochy umísťovala a starala se o ně jiná organizace. Každý z lidí kolem mohl říci, že se to má zabezpečit. Otázkou je, zda by pomohla páska a cedulka. Ty děti tam byly, nebyl tam dospělý člověk. Mohlo se to stát stejně. Zpátky se to vzít nedá a je mi to hrozně líto,“ dodala Čuhelová.

Vazby v rámci vedení radnice

Právní zástupce poškozené rodiny požaduje, aby případ převzal Okresní soud v Ústí nad Orlicí. Poukázal mimo jiné na přátelské vztahy mezi obžalovanou, městem a pracovníky soudu. „Podle našeho názoru existují vazby v rámci vedení celé svitavské radnice a orgánů ve Svitavách, které vzbuzují obavu, že nebude proveden řádný proces. Je to naše stanovisko. Vycházíme i z toho, že policie ve Svitavách tuto kauzu neměla na starosti. Po půl roce na základě podnětů byla věc předána policii do Ústí nad Orlicí. Kdyby na tom nebylo nic pravda, případ by zůstal ve Svitavách. Proto navrhujeme předání do Ústí,“ zdůvodnil svůj návrh právní zástupce rodiny Dušan Dvořák. Zmínil přátelské vztahy, které ale nechtěl konkretizovat. „Existují veřejné dokumenty, které ukazují na to, že se osoby ve vedení města a vedení soudu pravidelně setkávají. Podle mého názoru by známí neměli soudit známé,“ podotkl Dušan Dvořák. Nařčení se ovšem ředitelka muzea Blanka Čuhelová brání. „To je lež a nechápu, jak něco takového může právní zástupce u soudu vůbec říci. Jsem dlouhodobá zastupitelka města a ředitelka muzea, to ano, ale přátelské vazby k soudu nejsou. Necítím tu podjatost,“ ohradila se Čuhelová.

Státní zástupkyně Karin Šodková chtěla v hlavním líčení pokračovat, stejného názoru byl i obhájce ředitelky Blanky Čuhelové Jiří Slezák. Soudkyně Eva Kotalová ovšem po krátké poradě rozhodla jinak.

Během soudního jednání předložil Dušan Dvořák i návrh na zvýšení odškodného pro poškozené členy rodiny. „Odškodné žádáme v souladu s občanským zákoníkem a navrhujeme jeden milion korun pro každého z poškozených. Hovoříme tedy o třech dětech a mamince,“ dodal Dvořák. Navíc doufá, že případ bude varováním a prevencí pro další podobné akce nejen ve Svitavách, aby už nikde nebyly takto nedbale umístěné sochy. Podle Dvořáka došlo k porušení dvanácti norem bezpečnosti práce. Navrhuje proto přísnější posouzení trestného činu podle odstavce, kde je v trestním zákoníku uvedena sazbu od dvou do osmi let.

Hlavní líčení se uskuteční až po rozhodnutí soudu v Pardubicích. Otázkou je, kde se nakonec proces uskuteční. Není vyloučeno, že zůstane u Okresního soudu ve Svitavách. Každopádně je jasné, že potrvá měsíce. Nyní je odročen na neurčito.