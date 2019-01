Pardubice – Alkohol a nůž. V pátek 11. ledna došlo v Pardubickém kraji k první vraždě roku 2019.

Páteční večer v Pardubicích. Na linku 158 přišel telefonát o divoké hádce v bytovém domě. Na místo vyjela hlídka Pohotovostního a eskortního oddělení. Ještě cestou ale situace v domě vygradovala. "Další informace, kterou jsme v hlídkovém voze obdrželi, už hovořila o použití zbraně. Policisté proto do domu vešli chráněni balistickým štítem," popsala policistka Dita Holečková.



V prvním patře domu už ale mezitím došlo k nejhoršímu. 29letý syn svého 52letého otce několikrát bodl nožem. "Na místě jsme spatřili jednoho muže ležícího v krvi. Podezřelý muž stál na chodbě. Na naše výzvy už reagoval a došlo k jeho zadržení. Hlídka vzápětí začala zraněného muže resuscitovat," dodala Dita Holečková.



Zraněný však i přes první pomoc poskytnutou sousedy, policisty i záchrannou službou podlehl.



Podezřelého muže policisté zadrželi na místě. V neděli 13. ledna jej vyšetřovatel obvinil z trestného činu vraždy, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody od 10 do 18 let. "Obviněný se ke svému činu doznal," uvedla mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.



Vazební jednání s obviněným mužem probíhalo v nemocnici. "Vzhledem k tomu, že i obviněný utrpěl při potyčce zranění, vazební jednání probíhalo přímo na jednotce intenzivní péče Pardubické nemocnice. Z nemocnice byl obviněný eskortován přímo do vazební věznice," dodala Markéta Janovská.