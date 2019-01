Letohradsko – Nehezky se odvděčil rodičům jejich osmatřicetiletý syn. Týral je, vyhrožoval likvidací, až se senioři v obavě o svůj život obrátili na policii.

Ilustrační foto. | Foto: Táborský deník

Nezvedenému synovi za nebezpečné vyhrožování hrozí tři roky vězení. Trýznění, jež provázelo fyzické násilí i vyhrožování likvidací, trvalo déle než půl roku. Na začátku dubna ale rodičům pohár trpělivosti přetekl. S prosbou o pomoc se obrátili na policisty. Jednoho rána do rodinného domku v obci na Letohradsku zamířila záchranná služba společně s policisty. Agresivní 38letý muž měl po ránu v dechu už přes jeden a půl promile alkoholu. Protože měl ohrožovat život i zdraví nejen své, ale i rodičů, byl eskortován do protialkoholní záchytné stanice. „Všechny skutky, kterých se měl osmatřicetiletý muž dopustit a jsou mu kladeny za vinu, si tento týden převzal v usnesení o zahájení trestního stíhání. Pán byl vrchním inspektorem obviněn z přečinu nebezpečné vyhrožování,“ uvedla k případu policejní mluvčí Iveta Lehká a dodala: „V případě, že by osoba páchající protiprávní jednání na svých životadárcích byla uznána vinnou, hrozí jí trest odnětí svobody až na tři léta.“