Už minulý rok vzbudil pozornost případ, kdy muž cizí státní příslušnosti procházel městem a posprejoval téměř vše, co mu přišlo pod ruku. Poškodil tak i Roškotovo divadlo, když národní kulturní památku označil obrácenou svastikou a jeho řádění se nevyhnula ani kamera umístěná na divadle. Škoda tehdy přesáhla sto tisíc korun, za což je nyní ve vězení a následně bude vyhoštěn z České republiky.

Podobné případy, kdy sprejeři způsobí škodu na majetku města, se opakují i v letošním roce. „V poslední době jsme měli tři takové případy. Pokaždé usilujeme o to, aby škody způsobené městu byly uhrazeny. Je to činnost časově i odborně náročná,“ uvedl k soudním jednáním a následnému vymáhání vedoucí odboru právního a obecního živnostenského úřadu Marian Rada. Jeden z takových incidentů se stal i letos v únoru. Muž tehdy v okrajové části počmáral například dopravní zrcadlo. Policie jej následně vypátrala a od soudu si muž vysloužil půlroční odnětí svobody za přečin poškození cizích věcí a pokutu dva tisíce korun.

A neslavný konec má také případ dvou mužů, kteří před dvěma lety posprejovali protihlukovou stěnu u hlavního silničního tahu. Malůvky pokryly plochu zdi o celkové rozloze 30 metrů čtverečních. Částku dvacet tisíc korun pak, podle města, odsouzení mladíci splácí.

Jen drobné škody na majetku čas od času zaznamenávají v Letohradě. „Čas od času se tu nějaký tak zvaně umělec objeví. Od poslední opravdu velké akce je to ale již rada let. Nerad bych to ovšem zakřikl,“ řekl starosta města Petr Fiala. A s podobnými případy se potýkají i ve Vysokém Mýtě, kde se vandalové často zaměřují na Kostel Nejsvětější Trojice nedaleko jedné ze základních škol.

Volnou plochu pro legální graffity ale čas od času některé z měst nabídne. V roce 2017 lidé dostali příležitost legálně posprejovat podchody pod „pětatřicítkou“ ve Vysokém Mýtě. V rámci akce Mejto Graffity Jam se tak sešla řada zkušených i amatérských umělců, kteří společnými silami vyzdobili vysokomýtské podchody. A před lety podobné pouliční dílo vzniklo také v České Třebové v podchodu u Červeňáku nebo v Ústí nad Orlicí.

A město Pardubice přenechalo zodpovědnost za vybrané plochy lokální graffitové scéně. Právě v krajském městě se nachází několik míst, které mohou za předem stanovených podmínek legálně využívat sprejeři. Jedná se například o podchod vedoucím pod železniční tratí v ulici K Pardubičkám a také podchod, který se nachází v ulici Dašická u železničního přejezdu.

CO ŘÍKÁ ZÁKON:



„Poškození cizí věci“ - ustanovení § 228 odst. 2 trestního zákoníku zní: „Kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty“.