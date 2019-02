Hradec Králové – Dva zcela rozdílné případy bude v průběhu tohoto týdne řešit královéhradecký krajský soud.

Krajský soud v Hradci Králové - ilustrační foto. | Foto: Karolína Dopitová

Ve čtvrtek se před předsedu senátu Petra Mráku vrátí čtveřice mužů, které obžaloba viní z toho, že na konci loňského ledna „vymlátili" bar Moo ve Svitavách. Podle spisu vše začalo tím, že ochranka baru nechtěla jednoho z nich, Marina Hehla, pustit do podniku. Hehla to mělo rozlítit a odešel za svým otcem. Za několik minut se měl Hehl s rodičem a dalšími dvěma kumpány do podniku Moo vrátit a s ochrankou si vyřídit účty. A nemělo se jednat o pouhou „strkanici".

Podle spisu měla čtveřice proti ochrance použít „boxera", kovový teleskopický obušek či baseballovou pálku. V incidentu podle kamerových záběrů hrála svoji roli i tonfa a vzduchem létala i židle.

Po „boji" zůstal jeden muž z ochranky ležet na zemi s těžkým zraněním hlavy, jeho kolegové utrpěli jen lehké zranění.

Čtveřici za výtržnictví a těžké ublížení na zdraví hrozí až dvanáctiletý trest.

Hehl u soudu uvedl, že vše se seběhlo zcela opačně, než tvrdí obžaloba. Podle něj se na něj při první návštěvě ochranka bezdůvodně vrhla a zmlátila ho. Když prý odešel, zjistil, že v podniku ztratil mobilní telefon. Protože se pro něj nechtěl vrátit sám, zašel za otcem. Po návratu do baru ho měla ochranka opět napadnout.

Začne rozplétání vytunelovaného fondu?

Ve čtvrtek se hradecký krajský soud po dvou neúspěšných pokusech zkusí otevřít kauzu údajně vytunelovaných investičních fondů Trend a Mercia. Předchozí dvě jednání se neuskutečnila kvůli nemoci jednoho z obžalovaných.

Kauza fondů Trend a Mercia začala před 15 lety a s údajnou škodou 1,4 miliardy korun je jedním z největších případů tunelování v Česku. Hradecký soud případ projednává už potřetí, předchozí dva rozsudky pražský vrchní soud zrušil.

Třetí projednávání kauzy s osmi obžalovanými začalo v listopadu 2011. Soudce však tehdy líčení odročil na neurčito a nechal zpracovat posudky z oboru ekonomiky a z oboru reklamy a marketingu. Při minulých líčeních se soud opíral o jeden posudek, který však vrchní soud zpochybnil.

První rozsudek u hradeckého soudu padl v srpnu 2008. Šesti manažerům soud tehdy uložil tresty od tří do sedmi let vězení. Další čtyři obžalovaní dostali podmínky, jednoho soud obžaloby zprostil.