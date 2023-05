„Přiznávám to, jsem pitomec a strašně se za to stydím,“ řekl obžalovaný J.Š.

„S pervitinem mám zkušenosti asi dvacet let,“ přiznal před soudem obžalovaný muž s tím, že v minulosti už byl za výrobu pervitinu odsouzen a měl nařízené i léčení.

Poté, co se muž přiznal, soud v tomto případě nemusel provádět další dokazování.

„Obžalovaný prohlásil svou vinu a ze strany soudu nebyl důvod ji nepřijmout,“ uvedl soudkyně Jana Bodečková.

Trestní sazba, za výrobu a nakládání s omamnými a psychotropními látkami s jedy, se podle trestního zákoníku pohybuje ve výši dvou až deseti let.

Muž před soudem ale navíc stojí za možný zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí a zločin znásilnění. Obětí měla být jeho přítelkyně, s kterou má muž dítě. Násilí měl muž provádět především po užití drog. Tato obvinění ale muž odmítá.

„Ona je chorobně žárlivá. Je to manipulativní lhářka se sklony k sebepoškozování,“ řekl muž, který soudu tvrdil, že jeho přítelkyně měla úzkostné stavy a záchvaty zuřivosti.

Nehýbej se a buď zticha

Pár podle svých výpovědí společně užíval drogy a často se hádal. Podle obžaloby si žena ze společného soužití měla odnést například zlomeniny, podlitiny, tržné rány i posttraumatickou stresovou poruchu.

„Po požití pervitinu, v průběhu soulože s poškozenou, při níž ji držel pod krkem a požadoval, aby byla ticho a nehýbala se, nerespektoval její žádat o ukončení soulože, a přestože plakala, řekl jí, aby byla ticho a ležela, a zneužívaje své fyzické převahy a drže ji pod krkem, s ní dále souložil až do svého vyvrcholení,“ přečetla část obžaloby státní zástupkyně Lucie Žabková.

Muž na to ale reagoval tak, že je to všechno lež.

„Když se mnou chtěla mít sex, tak jsme ho měli. Když nechtěla, tak jsem si pustil porno,“ popíral obvinění muž. Podle něho za vším stály především drogy, které spolu pár často konzumoval a chorobná žárlivost jeho přítelkyně.

Před soudem z obžaloby také zaznělo, že obžalovaný muž měl ženě vulgárně nadával do košťat, plival po ní a lít po ní pivo a moč, fyzicky ji napadal fackováním, ranami pěstí do obličeje, kopáním, a to i do hrudníku a břicha, úderem klíčem a kamenem, uchopením za vlasy a následným odhozením na zem, bitím násadou od krumpáče nebo klackem.

„Opakovaně jí vyhrožoval, že pokud sama „nechcípne“, zabije ji, po úderech klackem jí vyhrožoval, že jí na zahradě udělá hrob,“ doplnila další část obžaloby Žabková.

Obžalovaný muž ale všechna obvinění před soudem opakovaně odmítal.

„Pár facek mezi námi proběhlo, ale nikdy bych ji nenapadl tak, že bych ji mlátil pěstí nebo kamenem,“ odmítal obvinění muž, který ale přiznal, že se se ženou často hádali.

„Po častějším užitím, když si dala dvakrát nebo třikrát do měsíce, tak se jí spouštěli tyhle afektové, agresivní stavy. Já jsem se ji snažil jen krotit,“ emotivně popisoval společné soužití muž.

Obžalovaný muž také přiznal, že drogy v minulosti stály i za rozpadem jeho předchozího vztahu.

Soudní líčení má u soudu v Pardubicích pokračovat i zítra, kdy budou vypovídat soudní znalci a lékaři.

Výpověď poškozené svědkyně bude probíhat, podle zákona o obětech, v jiné místnosti.

Za zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí muži hrozí až 8 let. V případě zločinu znásilnění pak muži hrozí podle trestního zákoníku 5 až 12 let.