Hradec Králové – Celkem tři případy má tento týden rozuzlovat hradecký krajský soud. Před tribunálem se bude řešit krácení daní, vydírání a obchodování s drogami.

Krajský soud v Hradci Králové - ilustrační foto. | Foto: Karolína Dopitová

Hned v pondělí se do ohrádky pro obžalované postaví dvaapadesátiletý Milan Strnad, který je souzen za to, že měl v letech 1997 až 2000 připravit český stát na daních o více než pět milionů korun. „Strnad nakupoval v cizině převážně ojetá auta tuzemské výroby. Vozidla posléze prodával odběratelům za skutečné prodejní ceny výrazně vyšší, než které byly jím současně uvedeny přímo na fakturách,“ stojí ve spisovém materiálu. Podnikatel pak jako daňové doklady, potvrzující tyto jednotlivé prodeje, zahrnul coby příjmy do daňových přiznání. Podle státního zástupce Jiřího Viesnera se tak stalo ve více než dvou stech případech. Strnadovi teď hrozí, že dalších deset let ztráví za mřížemi.

Ve stejný den stane před soudem i Ukrajinec Maxim Ponomarenko, který se měl podle obžaloby dopustit hned několika případů vydírání. „Na začátku června roku 2008 na Orlickoústecku sdělil poškozenému, že na něho byla vypsána exekuce za nezaplacení dlužné částky ve výši dvacet čtyři tisíc korun za odběr elektrické energie. Následující den mu nepravdivě oznámil, že je na něho vypsána exekuce za nezaplacení blíže nespecifikovaného dluhu ve výši 250 000 korun a že obě uvedené finanční částky za něho zaplatil, a požadoval po něm peníze v hotovosti nebo podepsání směnek na částku 250 000 korun,“ stojí v obžalobě. Když s tímto návrhem poškozený nesouhlasil, začal mu prý Ponomarenko vyhrožovat, že ho odveze do lesa a donutí muže směnky podepsat.Toho se muž zalekl a požadovaný podpis na papír dal. To však není jediný případ, který měl Ponomarenko spáchat. V obžalobě je popsáno celkem šest podobných skutků, kdy měl Ukrajinec postupně z lidí pod pohrůžkou vylákat přes třináct milionů korun. V tomto případě by mohl rozsudek padnout v polovině týdně.