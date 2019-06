„V okolí obce se pohybuje řidič v tmavém voze, který obtěžuje děti a láká je do auta. Žádáme vás, abyste byli velmi opatrní, poučili svoje děti a v případě, že zjistíte jakékoliv bližší informace nebo se přímo setkáte s podobným případem, okamžitě kontaktujte linku 158,“ nabádá ředitelka.

Zprávu sdílelo za čtyřiadvacet hodin půl druhého tisíce lidí. Neznámý muž v černém autě se údajně pohybuje na hranicích Pardubického a Královéhradeckého kraje, v obcích Skořenice, vzdálené 15 kilometrů severozápadně od Ústí nad Orlicí, a Kostelecké Horky, která leží o pár kilometrů dál, v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Policie v Pardubickém ani Královéhradeckém kraji pravdivost informace nepotvrdila. Naopak, varuje že šíření takto závažných, nepravdivých zpráv může mít trestně právní následky.

Pravdivost zprávy vyloučila už ve středu večer vedoucí tiskové správy policie Královéhradeckého kraje Ivana Ježková. Současně však dodává, že i ničím nepodloženým informacím musí policie věnovat pozornost.

„Nemůžeme si dovolit nic podcenit a každé takovéto oznámení šetříme s plnou vážností a důsledností. A je tomu tak i při aktuálně sdílených informacích na sociálních sítích,“ uklidňuje Ivana Ježková.

„Za Krajské ředitelství policie Pardubického kraje bychom rádi informovali, že žádné takové oznámení v rámci našeho kraje neevidujeme,“ potvrdila pardubická policejní mluvčí Markéta Janovská s tím, že pokud je někdo, kdo může takovéto jednání dosvědčit, ať obratem kontaktuje policii.

„Pokud ne, rádi bychom upozornili, že šíření takové nepravdivé zprávy může mít i trestně právní následky,“ dodává Markéta Janovská.

Panika a strach rodičů není na místě. Strašidelná historka o černém autě, které unáší děti, patří mezi tak zvanými městskými legendami k vůbec nejrozšířenějším. Na veřejnosti se objevuje s železnou pravidelností. Slyšel o ní snad každý. S nástupem sociálních sítí je však dosah a šíření takovýchto nepravdivých zpráv mnohonásobně účinnější, než dřív.

A v tomto konkrétním případě dodala nepodložené informaci na důvěryhodnosti navíc svou autoritou sama ředitelka školy. „Odmítám o tom hovořit. Na internet jsme to dali na základě doporučení policie a nejsem kompetentní, to nějak řešit. My ani nevíme, jestli to nějaké nebezpečí je, já o tom nic nevím,“ reagovala ve středu večer Ivana Diepoltová na dotaz Deníku. Krátce poté její oznámení z facebooku zmizelo.

S tím, jak se podobné informace šíří, bobtnají a nabalují na sebe další „zaručeně ověřené“ podrobnosti, které důvěřivé adresáty utvrzují v tom, že přece musí být pravdivé. Choceňská radní pro školství Dagmar Bláhová, která zprávu rovněž sdílela, tvrdí, že řidič měl děti do auta lákat na bonbony a pejsky. Zaměřuje se údajně na děti ve věku šest až osm let.

„Zprávu jsem dostala oficiální cestou od tajemníka města a byla u toho noticka, že to vyšetřuje policie v Chocni a Kostelci nad Orlicí. Takže jsem tu zprávu celou překopírovala,“ vysvětluje Dagmar Bláhová.

Tajemník choceňského městského úřadu Pavel Adamec potvrdil, že radnice varování do škol a školek skutečně elektronickou cestou rozeslala. „Jsou informovány policejní orgány. Udělali jsme preventivní opatření, aby školy a školky eventuálně informovaly rodiče a děti. Ředitelky to asi budou psát dětem do notýsku a ve školkách říkat rodičům,“ uzavírá tajemník.