„Krajský soud rozhodl, že obžalovaný je vinen. Uvedeného jednání se muž dopustil s vědomím nízkého věku poškozené, kdy využíval její důvěry a vztahu k němu. Za to se odsuzuje k odnětí svobody v délce 3 let, výkon trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu 5 let,“ vynesl rozsudek soudce Jan Šlosar.

Muž byl odsouzen za to, že nezletilou oběť lákal do své dílny u rodinného domu, kde v tu dobu žil společně s ní a její matkou. Po dívce opakovaně vyžadoval orální i anální sex. Muž měl dítěti navíc pouštět i pornografická videa zobrazující různé sexuální praktiky, a to za účelem svého sexuálního uspokojení. Za všechno měl nezletilou odměňovat drobnou finanční hotovostí, dárky nebo sladkostmi.

Po nezletilé dceři své družky vyžadoval orální a anální sex. Hrozí mu deset let

Podle soudu není pochyb o tom, že dívka vypovídala pravdivě. Soudce ale přihlédl k polehčujícím okolnostem. „Je to natolik zásadní jednání, že by se obžalovaný nemohl divit, pokud by byl potrestán vyšším trestem. Soud však přihlédl k tomu, že je obžalovaný osobou bezúhonnou, pracuje a vydělává. Navíc od dané události uplynula již delší doba,“ dodal Šlosar.

Obžalovaný M. T. z Orlickoústecka před soudem opakovaně trval na tom, že se cítí nevinen a vše bylo jinak. „Jsem obviněn z jednání, které se mně hnusí. Pedofilii považuji za odpornou, nevím, zda je tohle vše nějakou odplatou proti mně. Měl jsem ji rád jako vlastní dceru,“ řekl před soudem obžalovaný.

Podle soudu muž spáchal zvlášť závažný zločin pohlavního zneužití a přečin ohrožování výchovy dítěte, za což mu hrozilo až deset let odnětí svobody. „Soud dospěl k tomu, že činy obžalovaného naplnily zákonné znaky zločinu pohlavního zneužití, přečin ohrožování výchovy dítě i šíření pornografie,“ dodal soudce.

Respektovala ho jako otčíma



Sexuální násilí se mělo dít jednou až dvakrát za dva týdny. Dívenka se podle soudního spisu nebránila. Muž využíval toho, že mu důvěřovala, protože ho respektovala jako otčíma a autoritu. „Vnímala obžalovaného jako otcovskou osobu, která jí věnovala možná více pozornosti než matka,“ potvrdila soudní znalkyně Nora Martincová. U dívky nezjistila žádný motiv ke křivé výpovědi.

Znalkyně z oboru psychologie uvedla, že obžalovaný muž má průměrnou inteligenci a nevyváženou osobnost. Má podle ní slabší sebeovládání, ale sklony k násilí nemá. Další soudní znalec pak vyloučil psychické a duševní nemoci i sexuální deviaci. „Byla vyloučena pedofilie i sexuální agresivita,“ sdělil Jan Kolomazník, podle kterého obžalovaného muže vzrušují dospělé ženy.

Trauma ze zneužívání dívka popsala ve svém deníku. Otčímovi teď hrozí deset let

Soudní znalkyně Libuše Čermáková se přiklonila k možnosti, že na muže měly vliv drogy. Obhájce obžalovaného se snažil dokázat, že užívání konopných drog nemá vliv na sexualitu. To ale Čermáková rozporovala a doplnila, že marihuana, kterou obžalovaný pravidelně a dlouhodobě užívá, může jeho myšlení ovlivnit.

Obžalovaný muž se proti rozsudku na místě odvolal, státní zástupkyně, která pro obžalovaného navrhovala přísnější trest, si ponechala lhůtu na odvolání. Dívka po obžalovaném nevymáhá náhradu škody. Soudce ale viníkovi uložil i peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun.