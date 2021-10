S nožem v ruce ve vlaku okradl školáky. V Chocni vystoupil a klukům zamával

Poklidná cesta do školy vlakem z Kolína do Chocně se ve čtvrtek změnila v nekonečně dlouhé okamžiky strachu ve chvíli, kdy do kupé ke dvěma školákům nastoupil muž s nožem v ruce se slovy, že se jedná o přepadení. A navzdory jeho vtipkování se skutečně jednalo přepadení, chlapci přišli o všechny drahé věci. Nakonec se však muž z lupu neradoval dlouho, policie ho zatkla v navazujícím vlaku do Vysokého Mýta. Jak se ukázalo, šlo o recidivistu.

Loupež. Ilustrační foto | Foto: DENÍK