Chovatelé v Králíkách a okolních vesnicích žijí ve strachu už řadu týdnů, intenzivní pátrání policie zatím nepřineslo žádné výsledky. Obcím došla trpělivost a na hlavu traviče vypsaly odměnu.

Psi umírají dál

„Víme minimálně o dalších čtyřech otravách psů,“ hlásí po víkendu tisková mluvčí policie Markéta Janovská. K otravám došlo kromě Červené Vody také v Králíkách, Čenkovicích nebo v Herborticích. „Vše nasvědčuje tomu, že travič v krátkém období naházel návnady po celé Červené Vodě. Nejčastěji podél cest, do příkopů, možná i do zahrad,“ varoval o víkendu majitele psů veterinář David Švestka. Často jde o špalek kabanosu, plátek sekané nebo kus syrového masa, kterým odolá málokterý čtyřnohý přítel. Laboratorní rozbory již nalezených otrávených návnad ukázaly, že jde o fosfid zinku, tedy jed určený na hubení hlodavců. Lidé by se proto venku nalezených podezřelých potravin neměli dotýkat. „Samotná manipulace s jedem může způsobit přinejmenším závažné zdravotní komplikace,“ vysvětlil veterinář. Nálezy je třeba nahlásit policii, která zajistí jejich laboratorní rozbor.

Králicko už nechce žít ve strachu, kde příště travič zaútočí. Obec Červená Voda a město Králíky proto vypsaly padesátitisícovou odměnu za klíčovou informaci, která povede k dopadení pachatele. „Vypsali jsme odměnu. Třeba má travič nějakého příbuzného, kterému bude stát padesát tisíc za to, aby se ozval policii,“ podotkl starosta obce Petr Mareš. Přímo v Červené Vodě uhynuli na otravu během posledních dnů nejméně čtyři psi. Chovatelé žijí v permanentním strachu. „Klid je pryč, musí chodit ven se psem s košíkem a na vodítku, nebo nechodit vůbec,“ dodal starosta. Nechápe, co člověka k takovému jednání vede. Obyvatelé Králicka jsou rozhorleni, všichni doufají, že travič bude brzy dopaden a neujde spravedlivému trestu. „Co to může být za netvora, když toto dokáže, kolik zloby musí mít v sobě, aby dělal takové věci,“ zlobí se Štěpánka. „Tohle je lidská zrůda. Když se lidé spojí a budou si více všímat, určitě ho najdou,“ doufá Ladislava.

Buďte obezřetní, varuje policie

K prvním otravám psů na Králicku došlo už víc než před měsícem. „Přivítáme jakékoliv informace, které by vedly k dopadení pachatele. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého, dejte nám vědět,“ vyzývá obyvatele Králicka policejní mluvčí Markéta Janovská. Do hledání otrávených návnad se zapojily i policejní hlídky. Nikdo však neví, kde travič udeří příště. „Doporučujeme majitelům psů, aby byli maximálně opatrní a psy nepouštěli na volno,“ dodává policejní mluvčí.