Řidiči proto dali pokyn k zastavení světelným nápisem STOP a zapnutými „majáky“. Řidič Astry ale evidentně zastavit nechtěl, začal dělat manévry typu blikání směrovkou doprava, odbočení doleva, zvyšování rychlosti, nerespektování červené na semaforu a úprk směr Libchavy. V obci měli na tachometru policisté, kteří vozidlo pronásledovali, téměř 150ti kilometrovou rychlost. K první hlídce se přidala další, z orlickoústeckého obvodního oddělení. Řidič ujíždějícího vozidla jel rychle, nevyzpytatelně, přejížděl do protisměru, projížděl místními komunikacemi, kličkoval mezi rodinnými domy.

Jeho zběsilá jízda pokračovala směrem na Sopotnici a Potštejn. U obce Borovnice Homole vjela Astra do lesa a následně na přilehlou komunikaci u pole, kde řidič ztratil nad vozidlem kontrolu, to se dostalo do smyku, který řidič sice vyrovnal, ale policisté ho se svým autem zablokovali. Řidič se nehodlal jen tak lehce vzdát, s vozidlem začal manévrovat, popojíždět, couvat, a protože policisté měli obavu o svůj život a zdraví, použili varovné výstřely, hrozbu namířenou střelnou zbraní a jiné donucovací prostředky k tomu, aby vozidlo zastavili a posádku dostali z vozidla ven. To se jim podařilo.

Ve vozidle cestovaly čtyři osoby, 21letý řidič a tři spolujedoucí ve věku 28, 27 a 17 let. Všichni byli zajištěni a nyní již za pomoci policistů z Královéhradeckého kraje, na jehož území pronásledování skončilo, byly na místě prováděny další nezbytné úkony.

Zdroj: Youtube