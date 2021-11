„Nepřipadal jsem si jako podnikatel, ale jako americký špion, kterého se snaží uvařit za každou cenu. Připomnělo mi to případy z 50. let,“ okomentoval soud majitel zbraní David Horský.

Soudy se přely o to, jestli jsou znehodnocené sovětské rakety, které chtěl poslat do muzea, vojenským materiálem nebo ne. Nakonec soudce rozhodl, že modely raket mají povahu muzejních exponátů. Protože jsou vyrobeny z nefunkčních znehodnocených originálních dílů.

„Senát je přesvědčen, že předmět obchodu není zbraní ani zbraňovým komplexem, ani střelivem, ani raketami, tak jak to bylo v prvopočátku prezentováno. To, co mělo být předmětem vývozu do Spojených států, byly delaborované části, které kdysi možná mohly sloužit k vojenským účelům,“ poznamenal soudce Roman Drahný.

Části raket na sobě měly delaborační značky i přiložené doklady potvrzující znehodnocení. To, že jde o nefunkční kusy, Horský u soudu doložil několika znaleckými posudky.

Zboží mu celníci vydali zpět

Majitel zbraní se tak konečně dočkal a mohl si jet své věci do skladu Celní správy vyzvednout. Celníci Horskému na začátku října vydali celkem šest věcí včetně makety sovětské rakety.

„Vzhledem k tomu, že věci již není k trestnímu řízení třeba a jejich propadnutí nebo zabrání nepřipadá v úvahu, policejní orgán rozhodl vydat je tomu, o jehož právu na věci není pochyb, tedy Davidu Horskému,“ uvedla vedoucí oddělení odhalování trestné činnosti Renata Botková.

Policie mu to umožnila po více než roce od rozsudku. Čekalo ho však nemilé překvapení.

Věci jsou ve špatném stavu

Už v minulosti Horský uvedl, že celní správa rakety skladuje v nevyhovujících podmínkách.

„Bedny byly zcela rozlámané a hlavně s vypršenou ochranou proti škůdcům, která trvá maximálně šest měsíců. Bez omluvy. Jen s tím, že pan státní zástupce s tím nechce nic mít,“ řekl Horský.

Jeho obavy se potvrdily. „Věci jsou ve velmi špatném stavu a budou vyžadovat nákladnou renovaci povrchu. Například elektromotor uvnitř jednoho plováku z roku 1945 je zcela nefunkční a možná i neopravitelný,“ postěžoval si Horský.

Zbraně chce i nadále poslat do Ameriky. „Kolegové ze Spojených států budou v budoucnu kontaktovat amerického kulturního přidělence na ambasádě USA v Praze, aby dohlédl na hladké proclení historického zboží,“ dodal militarista Horský.

Ačkoliv má Horský své věci zpět, kauza pro něj nekončí. Experti mají nyní prověřovat celý postup celního úřadu. Podle Horského jsou celníci vystavování značnému tlaku, aby plnili určité kvóty a vnitřní nařízení. „Byl zaslán podnět na Generální inspekci bezpečnostních sborů, která prověří postup celního úřadu,“ informoval Horský. Celní správa na dotazy Deníku neodpověděla.

Kauza trvala čtyři roky

Muž z Valašského Meziříčí je sběratelem militarií a zároveň má i vlastní advokátní praxi. Kvůli tomuto obvinění mu hrozilo pozastavení advokátní licence. „Řešila to Česká advokátní komora, nebylo to nic příjemného a poškozuje to mé jméno,“ uvedl během soudního sporu Horský.

„Jsem rád, že jsem věci bez vysvětlení dostal zpět a že se mne zastala Česká advokátní komora, kde jsem členem přes deset let,“ dodal Horský.

Militarista rakety nakoupil jako znehodnocené od Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín. Vyvážené kusy podle něj měly po úpravách sloužit například jako fyzikální aerodynamický model pro použití ve větrném tunelu nebo k prezentaci na výstavách.

Příběh soudního sporu



Právník a militarista David Horský koupil znehodnocené zbytky raket, chybějící části doplnil plechem a vzniklý model chtěl poslat do Ameriky. Kontejner ale v České Třebové v červenci 2017 zadržela Celní správa.



Horský byl obviněn za pokus o zahraniční obchod s vojenským materiálem bez licence. Za „pašování“ sovětských raket do USA tak stál před soudem. V listopadu 2019 mu krajský soud udělil pokutu 200 tisíc korun.



Případ došel až k Nejvyššímu soudu v Brně, který se Horského zastal a celou věc vrátil zpět k projednání na krajský soud. Ten v květnu 2021 označil Davida Horského za nevinného. Zbraně mu celní správa vydala v říjnu 2021.