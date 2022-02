Před vězením se ukrýval na půdě. S policisty si tam hrál na schovávanou

Do vězení se devětatřicetiletému muži nechtělo a nenastoupil do něj. Okresní soud v Ústí nad Orlicí proto na něj v polovině ledna vydal příkaz k dodání do výkonu trestu. Policisté si tak pro něj museli dojít, ukrýval se na půdě domu na Chrudimsku. S policisty si tma vysloveně hrál na schovávanou. Už ale sedí v hradecké vazební věznici.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK