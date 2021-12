Před 20 lety padělal vysvědčení. Teď se sám omylem prozradil a hrozí mu vězení

Jak si nejsnadněji otevřít živnost, když nemáte potřebné vzdělání? Padělejte vysvědčení. To je rada chytré horákyně, podle níž se nejspíše řídil muž, kterého nyní vyšetřují Orlickoústečtí policisté. Na celé situaci je navíc bizarní i to, že se jedná o přestupek starý 20 let, který by byl v tomto roce promlčen. Kvůli nešťastné chybě se však muž po dvou dekádách sám prozradil a nyní mu hrozí až tři roky vězení.

Falešné maturitní vysvědčení se dá pořídit i za15 tisíc korun. Iluustrační foto | Foto: DENÍK/archiv