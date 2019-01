Pardubice - Kapitální úlovek, který ani nebylo třeba lovit z vody. Stačilo popoběhnout.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Vyšel na kapry, vrátil se se zlodějem. Když si policista jde zarybařit, může to dopadnout i takto. Příslušník obvodního oddělení z Polabin si v sobotu brzy ráno vyrazil k Labi s kamarádem nahodit udici. Na hladině se nic zajímavého nedělo, ale zato na břehu ano.



"Kolem sedmé hodiny policista zahlédl muže projíždějícího na jízdním kole. Upoutaly ho především automobilové střešní nosiče na přepravu kol, které muž vezl s sebou," uvedla mluvčí pardubické policie Eva Maturová.



Policista z práce velmi dobře věděl, že v posledních měsících se tyto přepravní komponenty stávají terčem zlodějů a rozhodl se proto cyklistu zápasícího s uvedeným předmětem oslovit.



"Ve chvíli kdy se tak stalo, se cyklista dal na útěk. To už bylo zřejmé, že jeho tušení bylo správné. Ihned se prokázal slovním prohlášením „Policie, jménem zákona“ a muže na kole začal pronásledovat. Pomohl mu i jeho kamarád, podezřelého zadrželi a předali v ten den sloužící hlídce," dodala Eva Maturová.



Chycená ryba nebyla úplně malá a také už jednou zpět na svobodu vypuštěná. Při výslechu postupně kriminalistům přiznal, že toto rozhodně nebyla jeho první výprava za střešními nosiči kol, které mu nepatřily.



"Třiačtyřicetiletý muž se při podání vysvětlení přiznal k celkem k deseti případům, kde se škoda po sečtení odcizených a poškozených přepravních nosičů vyšplhala na částku dosahující téměř padesát tisíc korun," sdělila Eva Maturová.



Navíc se také ukázalo, že dotyčný poberta byl v podmínce. Tu mu s trestem dvanácti měsíců vězení za krádeže uložil Obvodní soud Praha 8 a to až do 16. září roku 2022.