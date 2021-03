Policie řešila strkanici, která vypadala jako únos

Vypadalo to jako únos, ale byla to jen rozepře rozparáděné dvojice. V Králíkách zavolali lidé policii na mladého muže, který měl údajně dívku nacpat do auta proti její vůli.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Vraný